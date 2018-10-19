7 болезней, с которыми помогут справиться обычные овощи и фрукты
У вас кровоточат десны
Первый признак нехватки витамина С — слишком легкие повреждения кожи, долгое заживление ран и кровоточивость десен. Чтобы предотвратить эту неприятность, старайтесь есть больше красного перца, листового салата, капусты, томатов и, конечно же, цитрусовых.
Вы все время чувствуете себя уставшими
Недостаток энергии и жизненных сил может быть вызван нехваткой в вашем рационе фолата, витамина группы В, которого много в зеленых овощах, а также бобовых — горохе, фасоли, спарже и чечевице.
Вы постоянно простужаетесь
Еще один признак нехватки свежих овощей в рационе — повышенная склонность к простудам. Вашей иммунной системе не хватает витамина С — и помочь тут могут как цитрусовые фрукты, так и зеленые овощи. Регулярно!
Вы стали забывчивыми
Лютеин — питательное вещество, которое помогает нам лучше усваивать новую информацию, также дольше хранить ее в памяти. Его много в моркови, брокколи, кукурузе, помидорах, листовой зелени. Попробуйте добавить эти овощи в свой рацион, если чувствуете, что в последнее время стали хуже учиться или испытываете проблемы с памятью. Должно помочь!
Вам трудно справляться со стрессом
Стресс — неотъемлемая часть нашей жизни, но очень важно научиться с ним справляться, ведь одним из ответов организма на не пережитый стресс становится воспалительный процесс. Поэтому так важно, чтобы в рационе постоянно присутствовали продукты, богатые такими противовспалительными соединения, как антиоксиданты, полифенолы и каротиноиды. И все они содержатся в различных овощах и фруктах.
У вас мышечные судороги
Важный микроэлемент, способный предотвратить появление мышечных судорог — это калий. Особенно важно, чтобы его много было в вашем рационе, если вы много занимаетесь спортом или часто бываете на улице в жаркую пору года. Кроме того, калий необходим для нормальной работы сердца. А самый простой способ восполнить ежедневный дефицит калия — есть бананы. В одном среднем плоде содержится порядка 420 мг калия.
Вы не можете похудеть
Фрукты и овощи обладают одним неоценимым свойством: клетчатка, содержащаяся в них, вызывает быстрое чувство насыщения, которое держится долгое время. В то же время в большинство фруктов и овощей не так много калорий, и потому нам проще терять вес, не ощущая голод.
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