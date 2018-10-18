5 самых действенных напитков для похудения

Снизить вес без изнурительных физических нагрузок помогают так называемые жиросжигающие напитки.

Лучшим напитком для худеющих людей эксперты дружно признали зеленый чай. Этот напиток они посоветовали употреблять ежедневно по 2-3 чашки. Зеленый чай антиоксидантными веществами флавоноидами, а также содержит кофеин – подобный коктейль способствует ускорению метаболических процессов, за счет чего тело быстрее расходует для своих нужд жир.

На втором месте по эффективности - томатный сок, который хорошо снижает уровень холестерина в сосудах и крови. Специалисты констатировали: употребление одного стакана томатного сока в день позволяет потерять на 50% больше жира в области талии по сравнению с теми, кто его не пьет.

Третью строчку рейтинга занял яблочный уксус, который рекомендуется употреблять в объеме 2–3 столовых ложек в день (в стакане с водой). Такое питье также интенсифицирует производство энергии за счет использования жировых клеток.

Четвертым был назван напиток из воды и имбиря. 1,5 чайной ложки натертого имбиря заливаются на 10 минут горячей водой и добавляются затем в стакан теплой воды. Имбирный напиток защищает от переедания – благодаря ему дольше держится чувство сытости.

Пятое место досталось простой воде. Несколько стаканов в день активизируют пищеварение и выведение отработанных жиров и токсинов из организма.
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