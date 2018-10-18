Перепады настроения говорят о разных болезнях

Не стоит думать, что человек может обижать окружающих только из-за плохого характера. Резкие перепады настроения могут быть сигналом различных заболеваний, до поры до времени скрытно протекающих в организме. Например, говорят врачи, внезапная резкость и мрачное расположение духа у человека бывают симптомами опухоли мозга.Переменчивость в настроении и поведении человека зачастую указывают на нарушения функций щитовидной железы. В зависимости от того, функционирует этот орган слишком активно или же, наоборот, его деятельность угасает, могут проявляться симптомы – повышенная раздражительность и вспыльчивость, либо вялость и подавленность. Если при этом имеют место отеки и ощущение то жара, то холода, проблема почти наверняка кроется в щитовидке.Кроме того, вздорность человека может свидетельствовать об энцефалопатии – заболевания, связанного с нарушениями функций головного мозга. Характерные для этого состояние эмоциональные знаки – это не свойственные человеку ранее раздражительность и капризность. Начинаются такие изменения в возрасте после 40 лет.Вспышки дурного настроения бывают свойственны людям и при заболевании диабетом, особенно в тех случаях, когда наличествует зависимость от инъекций инсулина. По словам психотерапевтов, у диабетиков нередко развивается повышенная тревожность. Это связанно с тем, что больные хорошо осознают свою уязвимость при данном диагнозе и постоянно нервничают, опасаясь последствий.Случается и так, что отталкивающее поведение возникает из-за нарушений слуха. Особенно это типично для детей. Родители могут не подозревать, что их ребенок плохо слышит, и списывать его угрюмость и необщительность на особенности характера, - тогда как неприятные особенности поведения оказываются защитной реакцией маленького человека, еще не способного что-то объяснить о своем состоянии.Также перепады настроения характерны для детей с СДВГ - синдромом гиперактивности с дефицитом внимания.Плохое настроение и апатия внезапно сменяются раздражительностью и проявлением агрессии? Это повод проверить состояние головного мозга. В случае опухоли к этим симптомам присоединяются провалы в памяти, безразличие к любимым вещам, галлюцинации.