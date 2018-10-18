3 порции, которые могут спасти от болезней сердца

Три порции молочных продуктов в день эффективно способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.Выраженный положительный эффект молочных продуктов для здоровья миокарда выявило недавнее исследование ученых из Университета Макмастера (Канада). Специалисты осуществили эксперимент с участием 136 000 человек возрастом от 35 до 70 лет, в ходе которого сведения о состоянии здоровья людей собирались на протяжении девяти лет.За время наблюдений 6 796 участников проекта умерли, у 8 555 были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания. Ученые акцентировали свое внимание на корреляции между особенностями питания и состоянием здоровья испытуемых. В результате они пришли к заключению о том, что употребление трех порций жирных молочных продуктов в день улучшают состояние сердечной мышцы. Одна порция, по словам ученых, это стакан молока или йогурта в 244 грамма, 15 граммов сыра или 5 граммов сливочного масла.«Мы установили: если средний показатель потребления молочных продуктов за сутки у людей составлял 3,2 порции, то риск смерти от сердечно-сосудистых катастроф снижался до 2,2%», - сообщили, в частности, авторы работы.Отметим, что специалисты Школы философии и политики питания Фридмана при Университете Тафтса, об исследовании которых сообщал American Journal of Clinical Nutrition, также заявляли о том, что употребление молочных продуктов, вопреки многочисленным диетологическим теориям о нежелательности их употребления, - на самом укрепляют сердце и сосуды. При этом медики констатировали, что люди с более высокой концентрацией молочных жирных кислот в своем рационе питания в целом на 42% менее склонны к смерти от инсульта.