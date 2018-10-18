Названы продукты питания, защищающие от рака легких

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Рак легких очень распространён в России из-за того, что многие наши соотечественники курят. Эксперты назвали продукты питания, защищающие от развития опаснейшей болезни.Каждый год диагностируется более 100 000 случаев рака легких, многие из которых, к сожалению, заканчиваются смертью. Более чем в 90% случаев рак легких объясняется курением - это самый главный фактор риска, исключив который можно намного снизить опасность болезни. Но существуют и определенные продукты питания, которые помогают в защите от самой распространенной в нашей стране мужской опухоли. В частности, к ним относится достаточное количество фруктов и овощей в рационе. Возможно, это и звучит банально, но практика показывает, что большинство россиян недополучает фрукты и овощи даже в том случае, если живут на даче.Исследования доказали, что употребление диеты с низким количеством жира и высоким уровнем пищевых волокон, в которую входят не менее 5 порций фруктов и овощей в день, почти на 10% снижает риск развития рака лёгких, а также другие виды злокачественных новообразований и болезней сердца. Также в этот рацион полезно включать цельнозерновые продукты. Ну а если человек не употребляет фрукты и овощи в необходимом объеме, то у него, напротив риска рака легких вырастает на 10%, как показало то же исследование.Дополнительную защиту от рака лёгких помимо отказа от курения и правильной диеты дают регулярные физические нагрузки, а также ограничение контакта с канцерогенами на работе. Это актуально для людей, работающих с разного рода токсическими химическими веществами. В первую очередь, для лёгких опасен асбест, так как он является вторым самым распространенным фактором риска рака легких после курения.