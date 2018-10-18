Врачи объяснили, почему желательно регулярно пить кофе

Ежедневное употребление кофе снижает риск появления кожных заболеваний.

Новое исследование показывает, что у кофе есть еще одно полезное качество.

Напиток оказался хорош для кожи, при употреблении 4 чашек кофе в день снижает риск появления розацеа на 20%.

При этом полезен именно кофе с кофеином - безкофеиновая версия не имела такого эффекта.

Розацеа является распространенным хроническим заболеванием, из-за которого на коже появляются красные зудящие пятна. По заявлению авторов анализа из университета Брауна в Провиденсе, Род-Айленд, кофе способен снижать риск розацеа, поскольку обладает противовоспалительными свойствами и сужает кровеносные сосуды, что уменьшает покраснение.

Предыдущие исследования связывают кофе с борьбой с сердечными заболеваниями, раком, деменцией, диабетом и депрессией, и авторы говорят, что их результаты еще больше подтверждают защитные свойства напитка.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

Добавил vilka в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь