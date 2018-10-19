Врачи подсказали, как избавиться от кашля без таблеток

Эксперты рассказали, кому нужно есть горчицу.Многие слышали, что горчица может быть очень полезной при простудных заболеваниях.Действительно, медицинские работники советуют налегать на горчицу именно сейчас, в сезон болезней и разгула инфекций. Дело в том, что горчица содержит в себе снигрин и синальбин - вещества, стимулирующие отхождение мокроты.Именно благодаря действию этих компонентов горчица может быть эффективной в терапии кашля, бронхитов, ларингита, воспаления слизистых оболочек гортани.Также горчица содержит множество других полезных составляющих - белок, ненасыщенные жиры, пищевые волокна, витамины группы В, Е, D, А. Она полезна не только при простудных инфекциях. Употребление горчицы активизирует поступление крови в головной мозг, способствуя улучшению памяти и мыслительных функций.Полезна горчица будет и тем, кто хочет похудеть – она «подстегивает» метаболизм, помогает организму активнее расщеплять жиры. Благодаря богатому составу минералов горчица улучшает состояние сосудов и работу сердца, а за счет полиненасыщенных жирных кислот стимулирует процессы выведения из организма излишков холестерина.Горчица помогает при кожных заболеваниях, болезнях нервной системы, слабом иммунитете. Полезно знать и о том, что горчица действует как афродизиак, усиливающий либидо как у мужчин, так и у женщин.