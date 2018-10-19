Медики назвали овощ, существенно замедляющий старение

Эксперты рассказали, чем тыква полезна для организма.Тыква должен обязательно присутствовать в рационе каждого человека.Ни для кого не секрет, что тыква богатый витаминами минералами, антиоксидантами, клетчаткой и другими полезными веществами. Однако то, в какой степени там содержатся все эти вещества, не предполагала даже сами ученые.Только проведя тщательный молекулярный анализ состава тыквы, стало понятно: продукт может быть отличной профилактикой болезней. После этого открытия, специалисты провели свои опыты. В них приняли участие 7623 добровольцев. Через несколько месяцев здоровья 100% испытуемых значительно улучшилось.Мякоть тыквы богата сахарами, солями цинка и фосфорной кислоты. Из микроэлементов является калий, кальций, магний. По содержанию железа тыква стоит на первом месте среди овощей. А сколько витаминов! Это B1, В2, В6, С, Е, РР, Т - способствует ускорению обменных процессов в организме, а также витамин Е. В семенах содержатся ценное масло и белок.Самое главное преимущество тыквы - она ??замедляет старение клеток тела.