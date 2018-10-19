Врачи рассказали, как смартфон влияет на здоровье

Названы десять основных видов воздействия.История покорения человеком системы связи достигла пика с помощью современных технологий в 21 веке. Это был долгий путь, который начался с почтового голубя в качестве носителя новостей, чтобы добраться до современных небольших карманных вещиц, которые мы определяем как мобильный или сотовый телефон.Действительно, невероятные достижения науки и техники позволили нам добраться даже до самого отдаленного уголка Земли. Но кто вообразит, что эта маленькая, мощная утилита вызовет многочисленные опасности для здоровья человека?Недавние исследования о риске развития различных проблем со здоровьем, которые выявляют вредные последствия мобильных телефонов, которые происходят из-за случайного использования мобильного телефона, достаточно, чтобы поднять глобальное сознание.Как мобильный телефон создает различные проблемы со здоровьем?Мобильный телефон – это беспроводная трубка, которая в основном используется для отправки и приема вызовов и сообщений. Но с прогрессом в области технологий, различные функции были добавлены к нему, и он становится повсеместным.Исследование говорит, что из 100 человек есть 86 мобильных пользователей. В настоящее время он работает как мини-компьютер, и на сегодняшний день, это самый замечательный подарок науке. Но поскольку технология предлагает нам уникальную возможность со смартфоном в руке, она приносит различные опасности для здоровья.Давайте посмотрим, как мобильные телефоны влияют на здоровье:Мобильный телефон может развить проблемы со зрениемСмартфон – это новый модный тренд этого поколения. С каждой изменяющейся моделью появляются дополнительные возможности и особенности, которые привлекают молодое поколение. Это притяжение оказывается опасным для глаз и наносит вред зрению. Воздействие электромагнитной волны может быть опасным, и это может привести к размытию зрения в раннем возрасте.Смартфон может вызвать проблемы со слухомЛюди всегда остаются подключенными к наушникам, и это довольно распространенная сцена в автобусе, поезде и метро. Так как количество мобильных пользователей растет, опасности здоровью слуха – очень распространенная проблема. Это происходит не только из-за длительного воздействия вибрации и радиационного удара по барабанной полости, где расположены нервы.У мобильного пользователя может развиться нарушение снаЛюбовь к вашему смартфону может быть причиной того, что ваш сон уменьшается. Да! Существует вероятность того, что чрезмерное использование этого смарт-устройства может вызвать опасности, препятствуя качеству сна. Большую часть времени мы, люди, делаем ту же ошибку, неся наш мобильный телефон к нашей постели ночью и держа его рядом всю ночь. Этот вид деятельности бессознательно потакает нашему организму поглощать электромагнитное излучение в течение длительного времени.Дополнительная нагрузка на спину и шеюКаждый орган нуждается в отдыхе. Наш позвоночник является одним из ключевых факторов, которые держат нас в форме. Используя мобильный телефон с произвольной скоростью в течение нескольких часов, мы косвенно создаем дополнительное давление на спину и шею.Мобильный телефон является носителем микробовОдним из тревожных фактов является то, что мы косвенно разводим микробов каждый раз, когда мы касаемся его немытыми руками. Недавние исследования говорят, что мобильный телефон намного грязнее, чем сиденье унитаза.Увеличивает риск ракаХотя нет четких доказательств, что фактор риска заболеть раком из-за чрезмерного использования мобильного телефона, нельзя этот факт игнорировать. Во время использования в течение долгих часов радиочастота электромагнитного поля, излучаемого мобильным телефоном, создает неблагоприятную реакцию в человеческом мозге, которая может развить опухоли мозга, такие как глиома и акустическая неврома. Они отвечают за рост рака мозга.Чрезмерное использование мобильного телефона может сделать вас бесплоднымиЭто серьезное предосторежение для мужского пользователя, который может потерять плодородность в случае долгого времени провождения с мобильным телефоном. Различные исследователи поддерживают факт, что радиомагнитная активность может в некоторой степени уменьшить количество сперматозоидов.Кожная аллергияДа, ваш симпатичный смартфон может вызвать аллергию. Есть металл, как никель, кобальт и хром, который используется в создании мобильного телефона и может вызвать аллергию, раздражение и покраснение кожи.Мобильный делает ваш ум более напряженнымМобильный пользователь, как правило, остаются всегда начеку и проверяет свои телефоны часто без каких-либо причин. Будь то ложная тревога или ложный вызов, мы немедленно проверяем его, и этого достаточно, чтобы нарушить нашу концентрацию, особенно для студентов.Сердечно-сосудистые проблемыПользователь мобильного телефона находится в зоне повышенного риска возникновения проблем с сердцем из-за радиации.Кроме того, что, чем больше вы становитесь зависимыми от вашего мобильного телефона, тем меньше вы делаете физические упражнения.