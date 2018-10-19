Назван один из самых полезных фруктов для сердца

Врачи обнаружили новое полезное свойство манго.Врачи часто выступают в качестве защитников продуктов питания, рекомендуя к употреблению владеющие лечебными свойствами.Результаты последнего исследования весьма обнадеживают. Эксперты из Ассоциации по культивированию при Научно-исследовательском институте Агаркара обнаружили пребиотические свойства в 12 сортов манго. Наличие углеводов и фенольных соединений во фрукте, известном своей калорийностью и бета-каротином, дает мощный антиоксидантный эффект. Также витамин Е и селен, содержащиеся в плодах манго, поддерживают хорошую работу сердца.Известно, что пребиотики помогают усваиваться питательным веществам в организме, стимулируют рост и активность бактерий пищеварительной системы. Компоненты, входящие в состав пребиотических продуктов, полезны для больных раком, сердечников и диабетиков. Получается, пребиотические свойства манго дают медикам новые возможности использования фрукта.Доктора Смит Нилегоанкар и Вайшали Агте уже представили свои исследования на шестом симпозиуме Nutra India Summit. Открытие получило не одну награду и одобрение представителей пищевой промышленности.