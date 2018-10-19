Названа неожиданная причина ранней смерти

Одиночество способствует развитию болезней сердца.Ученые Копенгагенского университета пришли к заключению о том, что фактором преждевременной смерти может быть одиночество. Согласно вердикту специалистов, одинокое существование провоцирует развитие недугов, которые сводят в могилу раньше времени.Датскими специалистами было организовано комплексное исследование причин развития болезней сердца. В рамках этого проекта они проанализировали данные 13 436 пациентов, которым были диагностированы ишемическая болезнь сердца, аритмия, сердечная недостаточность и заболевания сердечного клапана. Выяснилось, что большинство из этих пациентов-сердечников были одинокими.По словам ученых, одиночество способствует развитию болезней сердца не только в связи с эмоциональным аспектом. Одинокие люди менее охотно поддерживают здоровый образ жизни, им в большой мере присущи вредные привычки и лишний вес. В отличие от семейных людей, состояние которых находится не только под их собственным вниманием, но и контролируется близкими, одиночки реже обращаются к врачам.Ранее ученые из Университета Карнеги-Мелона обнаружили, что состоящие в браке люди имеют меньший уровень гормона кортизола в своем организме. Следовательно, меньше испытывают влияние стресса. Медики отмечают, что стресс является определяющим фактором в 40% случаев инфаркта и инсульта.