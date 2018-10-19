Врачи подсказали, как избавиться от головной боли без таблеток

Лучшие домашние рецепты от головной боли.Если разболелась голова, помогут травы.1 ст. ложку сухой травы зверобоя залейте 1 стаканом воды и прокипятите 10 минут на слабом огне. Настаивайте 30 минут, процедите и пейте по 1/4 стакана 3 раза в день.1 ст. ложку сухих цветков ромашки залейте стаканом кипятка, настаивайте в течение часа, процедите и пейте по 1/2 стакана 2 раза в день.