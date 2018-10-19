Как начать худеть: 5 легких способов

С понедельника, с первого числа, со следующей недели… Если вы из тех, кто уже который месяц собирается начать наконец худеть и перейти на здоровое питание, но никак не решится, наши советы для вас. Пять простых шагов, чтобы начать худеть, эффективность которых доказана исследованиями — убедитесь сами.Запаситесь простыми продуктамиЧем меньше в продуктах разного рода добавок, тем они здоровее и тем больше пользы принесут вашей фигуре. Чтобы начать худеть незаметно для себя, просто запаситесь простыми продуктами, состоящими из одного или двух ингредиентов: крупы, отруби или хлопья из цельных злаков, пасты или пюре без соли и сахара.Откажитесь от любых напитков, кроме водыВсего один стакан сока, колы или любого другого безалкогольного напитка в день повышает риск развития ожирения на 31% - такие результаты показало исследование специалистов из Гарварда, в котором приняли участие более 6000 человек. Пейте воду, пейте чай (лучше зеленый) и кофе (но не более трех чашечек в день), но не пейте сладкие или «диетические» напитки — иначе все ваши усилия будут напрасны.Перейдите на зеленый чайВо-первых, он полезен при повышенном давлении или стрессе. Во?вторых, он снижает риск развития сердечных заболеваний. В-третьих, он рекомендован для профилактики депрессии. И, наконец, зеленый чай обладает специальными веществами, которые заставляют организм более активно сжигать жиры.Ешьте жирную пищуКак показали результаты исследования, которое проводили специалисты Гарвардской медицинской школы и Бригама и женской больницы в Бостоне, люди, получающие от 45 до 60 грамм жира в день, быстрее сбрасывают лишний вес, чем те, в чьем рационе меньше жирных продуктов. Единственное условие — стоит выбирать продукты, богаты мононенасыщенными жирами. Например, орехи, оливковое масло, рыбу жирных сортов, молочные продукты.Ешьте медленноВы можете есть практически все то же самое, что и раньше — и при этом худеть. Как? Очень просто — ешьте медленно. Чем дольше вы жуете и чем больше времени проводите над тарелкой с обедом, тем проще вам «поймать» сигнал о насыщении — и в итоге получить меньше калорий. Так что никуда не торопитесь!