Как начать худеть: 5 легких способов
Запаситесь простыми продуктами
Чем меньше в продуктах разного рода добавок, тем они здоровее и тем больше пользы принесут вашей фигуре. Чтобы начать худеть незаметно для себя, просто запаситесь простыми продуктами, состоящими из одного или двух ингредиентов: крупы, отруби или хлопья из цельных злаков, пасты или пюре без соли и сахара.
Откажитесь от любых напитков, кроме воды
Всего один стакан сока, колы или любого другого безалкогольного напитка в день повышает риск развития ожирения на 31% - такие результаты показало исследование специалистов из Гарварда, в котором приняли участие более 6000 человек. Пейте воду, пейте чай (лучше зеленый) и кофе (но не более трех чашечек в день), но не пейте сладкие или «диетические» напитки — иначе все ваши усилия будут напрасны.
Перейдите на зеленый чай
Во-первых, он полезен при повышенном давлении или стрессе. Во?вторых, он снижает риск развития сердечных заболеваний. В-третьих, он рекомендован для профилактики депрессии. И, наконец, зеленый чай обладает специальными веществами, которые заставляют организм более активно сжигать жиры.
Ешьте жирную пищу
Как показали результаты исследования, которое проводили специалисты Гарвардской медицинской школы и Бригама и женской больницы в Бостоне, люди, получающие от 45 до 60 грамм жира в день, быстрее сбрасывают лишний вес, чем те, в чьем рационе меньше жирных продуктов. Единственное условие — стоит выбирать продукты, богаты мононенасыщенными жирами. Например, орехи, оливковое масло, рыбу жирных сортов, молочные продукты.
Ешьте медленно
Вы можете есть практически все то же самое, что и раньше — и при этом худеть. Как? Очень просто — ешьте медленно. Чем дольше вы жуете и чем больше времени проводите над тарелкой с обедом, тем проще вам «поймать» сигнал о насыщении — и в итоге получить меньше калорий. Так что никуда не торопитесь!
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