5 неожиданных симптомов ишемической болезни сердца, которые важно знать
Облысение
Сложно поверить, но ранняя потеря волос у мужчин и женщин действительно связана с высоким риском закупорки артерий и образования тромбов. Так, результаты исследования, в котором приняли участие 37 тысяч мужчин, подтвердило связь между облысением и развитием ишемической болезни сердца. Еще одно исследование, в котором участвовали более 4000 женщин, показало, что такая зависимость существует и для женщин тоже. Поэтому важно регулярно проходить осмотр кардиолога, если у вас выпадают волосы.
Ушная складка
Еще один признак ИБС, о котором вы наверняка не знали — складка или морщина на мочке уха, которая проходит по диагонали от ушного канала до нижней части мочки. Этот признак скрытой ишемической болезни сердца упоминается во многих исследованиях, проводившихся в течение последних десятилетий. Врачи предполагают, что все дело в ухудшающемся кровоснабжении: из-за закупорки артерий кровь перекачивается хуже и организм стремится снабжать кислородом в первую очередь важные органы, экономя на «неважных».
Боли в ногах
На этот симптом особенно важно обращать внимание курильщикам: из-за ухудшающегося кровоснабжения закупориваются артерии нижних конечностей, и резкая боль в голени может заставить вас хромать или даже привести к падению. Если это ваш случай, обязательно обратитесь к врачу, а также старайтесь есть больше овощей и больше ходить пешком.
Боли в шее и челюсти
Это очень важный симптом, которые обязательно должна знать каждая женщина: дело в том, что именно у женщин одним из ранних симптомов сердечного приступа является боль не в груди, а в шее или челюсти. И, к сожалению, именно по этой причине женщины часто обращаются к врачу с большим опозданием, так как просто не идентифицируют сердечный приступ. Поэтому запомните: боли в шее или челюсти — повод обратиться к кардиологу!
Боль в пояснице
Еще один нетипичный, но очень распространенный симптом ишемической болезни сердца — боли в пояснице. Дело в том, что недостаток кровообращения может ослабить диски и усилить давление на позвоночник, из-за чего вы и почувствуете боль. Поэтому обязательно обратитесь к кардиологу и попросите его назначить вам кардиограмму или даже УЗИ сердца, если в последнее время вы часто испытываете боли в спине.
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