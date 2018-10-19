5 продуктов, которые могут вас убить
Фруктовые соки
Всего два стакана сока в день в течение года повышают риск развития сердечных заболеваний почти на 150% - все дело в том, что соки содержат очень много фруктового сахара и не содержат клетчатки. Когда вы пьете сок, уровень сахара в крови мгновенно повышается — и так же быстро снижается. Это по-настоящему вредно и может «раскачать» вашу эндокринную систему и плохо повлиять на работу сердца. Пейте воду, а фрукты ешьте просто так, не выдавливая сок!
Сладкие напитки
Это едва ли не самые опасные продукты, которые вообще можно себе представить: в них много углеводов и много «пустых» калорий, кроме того, практически все напитки такого рода поднимают уровень сахара в крови. Постоянное употребление сладких напитков повышает риск развития ожирения, которое в свою очередь нарушает работу сердца и сосудов, провоцирует гипертонию и диабет второго типа.
Белый рис, макароны и выпечка
Чем плохи «обработанные» углеводы? В них практически нет клетчатки, которые помогают поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови и защищают от скачков сахара. Выбирая продукты, обязательно обращайте внимание на содержание волокон и клетчатки — их уровень не должен быть ниже трех грамм на порцию.
Сухие завтраки и хлопья
Все то же самое: чем сильнее были обработаны зерна злаков, тем меньше в продукте клетчатки и тем больше «пустых» калорий. Каша, сваренная из хлопьев, не принесет вашему организму никакой пользы — а вот вред может получиться значительный. Совет тот же, что и в предыдущем случае — обращайте внимание на содержание клетчатки и выбирайте только те продукты, где он достаточно высок.
Злаковые батончики
Удивлены? Но, к сожалению это так: готовые батончики из злаков больше вредят нашему здоровью, чем помогают: практически все они содержат сахарный сироп, сахар или фруктозу и шоколадную пасту, в которой очень мало какао, зато очень много «пустых» калорий.
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