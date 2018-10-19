Медики подсказали, как очистить организм за неделю

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Медики назвали лучшие продукты для детоксикации организма.Нашему организму, чтобы хорошо себя чувствовать, время от времени нужно очищение.И, чтобы очистить организм, вовсе необязательно ходить на специальные процедуры или пить лекарства – достаточно включить в свой рацион некоторые продукты.5 продуктов, которые помогут очистить организм за 7 дней.ЛукМолодой лук способствует усвоению питательных веществ, а также улучшает процесс пищеварения. Кроме того, этот продукт обладает противомикробными и противоопухолевыми свойствами.Диетологи советуют включать лук в свой ежедневный рацион, чтобы в организме не накапливались вредные вещества.СвеклаМолодая свекла помогает печени выводить токсины из организма, а также поддерживает ее здоровье.Интересно, что ученые доказали и омолаживающие свойства данного продукта: если не хочется рано стареть, необходимо 4 раза в неделю есть сырую свеклу (можно пить сок).Оливковое маслоОливковое масло не только насыщает организм витамином Е и жирными кислотами, но и способствует снижению холестерина.Также оливковое масло в паре с фруктовыми соками очень благотворно влияет на желчный пузырь.КапустаВолокна обычной, белокочанной капусты выводят из организма все токсины, а также способствуют уменьшению целлюлита.Чтобы забыть об «апельсиновой корочке», необходимо ежедневно есть салат из свежей капусты.ЯблокоЯблоки за счет своего уникального состава помогают очищать весь организм.Интересно, что пектин – основа яблока, не просто выводит токсины и нормализует обменные процессы, но и очищает организм от металлов и вредных пищевых добавок.Важно: включи вышеперечисленные продукты в свой ежедневный рацион, и уже через 7 дней ты заметишь реальные изменения.