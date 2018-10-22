Медики рассказали, какие продукты ускоряют старение кожи

Пять продуктов, ускоряющих появление морщин.Употребление некоторых продуктов питания может стать фактором преждевременного появления морщин на лице, утверждают эксперты.Такие продукты вместо того, чтобы употребляться лишь изредка, зачастую входят в ежедневный рацион питания, - в этом ученые видят главную проблему.В частности, специалисты выделяют сахар. По их словам, молекулы сахара обладают способностью повреждать белки. Когда сахар разрушает связи в протеинах, те деформируются и выделяют токсины, которые нарушают клеточный метаболизм. Особенно уязвим к такому разрушению коллаген – белок, обеспечивающий коже здоровый вид, гладкость и упругость. У сладкоежек эластичность кожи снижается быстрее, активнее проявляются пигментация и купероз, раньше возникают морщины из-за действия ультрафиолета. По мнению исследователей, для кожи опасны и заменители сахара – они способны стать причиной мешков под глазами и воспалений на коже.Также провоцировать появление морщин (а заодно раздражения, воспаления на коже) может молоко. Хотя и не у всех, все зависит от индивидуальных особенностей организма, связанных с усвоением молочных продуктов. Ученые связывают негативные эффекты молока на организм с наличием галактозы (вид сахаров). Эксперименты показали, что даже не очень большое количество галактозы может ускорять старение животных.Помимо этого с осторожностью нужно употреблять пряности, специи, острую пищу. Пряности ускоряют кровообращение, но при склонности к куперозу такая особенность этих продуктов может приводить к специфическим проблемам с разрывом мелких кровеносных сосудов. Если сосуды слабые, расположены близко к поверхности кожи, а на лице легко возникают покраснения, от употребления острой и пряной пищи лучше отказаться.Другим опасным продуктом для лица являются колбасные изделия, которые содержат в своем составе фосфатные добавки. При попадании в организм они образуют соединение с кальцием, что негативно влияет на стенки артерий и сосудов, делает кожу вялой и дряблой.Морщины могут быть вызваны и употреблением чая или кофе. Эти напитки – диуретики и способствуют обезвоживанию в организме. Лишенная влаги кожа теряет эластичность и упругость, на ней быстрее возникают повреждения и морщины.