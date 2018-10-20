Врачи назвали самые опасные для здоровья дешевые продукты
Наиболее вредными являются дешевые колбасы и сосиски. Это очевидно, ведь чем ниже их стоимость, тем меньше в них мяса и больше опасных токсичных канцерогенов.
Далее в списке – недорогие полуфабрикаты и консервы. Со слов экспертов, в такие продукты добавляют фосфаты и трансжиры. А в консервированной рыбе из-за окисления банки, сделанной из дешевых материалов, могут начать выделяться тяжелые металлы, также очень опасные для организма.
Диетологи не рекомендуют употреблять и слишком дешевые сыры, так как большинство из них содержит маргарин, а не молоко. А это может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему.
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Добавил klava в категорию Гастроэнтерология
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