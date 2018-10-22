Медики назвали наиболее вредные пищевые ароматизаторы
Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств США (FDA) после обращений потребителей и экологов, запретило в стране несколько компонентов синтетических ароматизаторов, которые широко применяются в пищевой промышленности.
В черном списке оказались шесть веществ: бензофенон, эугенилметиловый эфир, мирен, этилакрилат, пулегон, пиридин. Еще одно - стирол - практически уже не используется. По мнению экспертов, исследования доказывают связь между этими добавками и возникновением онкологических заболеваний.
Кроме того, как утверждают специалисты, получение сверхчистых веществ - процесс очень дорогой, и, как следствие, ароматизаторы могут содержать множество примесей.
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