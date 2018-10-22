Названы самые полезные ягоды для сердечно-сосудистой системы

Ученые назвали осенние ягоды, которые помогут укрепить здоровье.Специалисты назвали четыре ягоды, которые в осенний период помогут укрепить здоровье и насытят организм необходимыми витаминами.Кроме полезных летних ягод и фруктов существуют осенние плоды, которые дозревают в сентябре-октябре и в них содержится невероятный кладезь витаминов и полезных веществ.Шиповник. Его собирают в течении лета, но во многих регионах он дозревает только в октябре. В шиповнике содержится большое количество витамина С. Как утверждают эксперты, этого витамина в нем больше, чем в лимоне и других цитрусовых. Шиповник благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, повышает уровень гемоглобина и понижает давление. Для употребления в чистом виде шиповник не очень пригоден из-за своего терпкого вкуса и жесткости, поэтому шиповник используют для отваров или варенья. Хранить его можно в сушеном виде и в течении зимы употреблять его вместе с чаем.Кизил. Эту ягоду собирают перед первыми заморозками. Используют для компотом или джема. В кизиле также много витамина С, а кроме того он богат железом, фитицидами, антиоксидантами и органическими кислотами. Врачи рекомендуют употреблять кизил тем, у кого есть проблемы сердечно-сосудистой системы или диабет.Калина. Эту ягоду редко используют в кулинарии, так как в созревшем состоянии она терпкая и горькая на вкус. Но калина богата витаминами и полезными веществами. Ее можно использовать для компотов, варенья, а также для мясных маринадов. Также калину рекомендуют употреблять в перетертом виде тем, у кого есть проблемы дыхательных путей.Черноплодная рябина. Эта ягода дозревает ближе к середине октября. Она очень полезна, в ее составе богатый набор витаминов, минералов и антиоксидантов. Специалисты рекомендуют употреблять черноплодную рябину вместе с кожицей, а не в виде сока, так как именно в кожице большинство полезных веществ. Сок черноплодной рябины также полезен, с его помощью можно нормализировать повышенное давление, нормализировать уровень сахара и холестерина.