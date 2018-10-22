Врачи рассказали, какая специя может защитить от рака

Эта специя продлевает жизнь.Одна из самых распространенных специй в домашней кухне может способствовать продлению жизни, об этом высказались два эксперта в области здравоохранения диетологи Сара Брюер и Джульетта Келлоу.По словам диетологов, черный перец очень полезен для укрепления сердца, поскольку сокращает потребность организма в соли. Перец действует как антиоксидант, лабораторные тесты показывают, что он способен снимать воспаление. С его помощью можно увеличить продолжительность жизни, заявили эксперты.Как отметили Сара Брюер и Джульетта Келлоу, благодаря своему противовоспалительному эффекту черный перец оказывается эффективным средством против старения. Именно длительное воспаление способствует развитию «возрастных» проблем со здоровьем, таким как заболевания кишечника, некоторые виды рака, деменция и артрит.«В настоящее время научные исследования предоставляют доказательства потенциальных преимуществ черного перца для здоровья, включая защиту от рака и улучшение памяти», - отметили Брюэр и Келлоу.В целом, чтобы жить дольше, диетологи настоятельно рекомендуют добавлять к своим блюдам не содержащие соль пряности. Специалисты утверждают, что, как и черный перец, защищающими от рака свойствами обладают имбирь и куркума. Брюэр и Келлоу добавили, что лабораторными исследованиями была выявлена способность куркумина уничтожать раковые клетки в грудной клетке, кишечнике, желудке и на коже, а также купировать рост опухолей. Что касается имбиря, эта специя помогает уменьшить боли, связанные с артритом.