Сновидения человека могут предрекать болезни, - ученые
Характер сновидения может указывать на приближение болезни, а также на раннюю стадию заболевания, высказались ученые из США. Например, по их словам, во сне можно увидеть знаки наступающей гипертонии или туберкулеза.
Медики рассказали, что при заболевании того или иного органа в мозг транслируются нервные импульсы, которые лучше всего доходят до него в момент, когда человек засыпает. Заглушаемые днем другими сигналами, в ночное время эти раздражители ощутимее пробиваются в корковые образования, что может вызывать сновидения. По словам специалистов, в таких обстоятельствах чаще всего снятся сюжеты с неприятной фабулой.
Если тревожные и тяжелые сны начинают случаться все чаще, это повод задуматься, убеждены эксперты. Они пояснили, что характер сновидений меняется за два месяца до первых признаков туберкулеза, за месяц - до гастрита.
Ученые конкретизировали, что при нарушениях желудочно-кишечного тракта людей нередко преследуют сны, в которых фигурируют испорченные продукты. «При одном и том же заболевании сюжет сновидения способен варьироваться в зависимости от профессии человека, а также его образования», - добавили сомнологи.
Показатели снов наука не впервые связывает с вероятностью заболеть – к примеру, долгий сон, по мнению исследователей, может сигналить о проблемах с сердцем.
О ночном апноэ - остановке дыхания, которая может оказаться крайне опасной для жизни, могут говорить сны, в которых человек чувствует себя скованным или сдавленным и не можете пошевелиться.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил kolonka в категорию Разное
Добавить комментарий