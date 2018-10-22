Сновидения человека могут предрекать болезни, - ученые

Ученые пришли к неожиданным выводам.Характер сновидения может указывать на приближение болезни, а также на раннюю стадию заболевания, высказались ученые из США. Например, по их словам, во сне можно увидеть знаки наступающей гипертонии или туберкулеза.Медики рассказали, что при заболевании того или иного органа в мозг транслируются нервные импульсы, которые лучше всего доходят до него в момент, когда человек засыпает. Заглушаемые днем другими сигналами, в ночное время эти раздражители ощутимее пробиваются в корковые образования, что может вызывать сновидения. По словам специалистов, в таких обстоятельствах чаще всего снятся сюжеты с неприятной фабулой.Если тревожные и тяжелые сны начинают случаться все чаще, это повод задуматься, убеждены эксперты. Они пояснили, что характер сновидений меняется за два месяца до первых признаков туберкулеза, за месяц - до гастрита.Ученые конкретизировали, что при нарушениях желудочно-кишечного тракта людей нередко преследуют сны, в которых фигурируют испорченные продукты. «При одном и том же заболевании сюжет сновидения способен варьироваться в зависимости от профессии человека, а также его образования», - добавили сомнологи.Показатели снов наука не впервые связывает с вероятностью заболеть – к примеру, долгий сон, по мнению исследователей, может сигналить о проблемах с сердцем.О ночном апноэ - остановке дыхания, которая может оказаться крайне опасной для жизни, могут говорить сны, в которых человек чувствует себя скованным или сдавленным и не можете пошевелиться.