Больные зубы могут указывать на онкологическое заболевание
По словам врачей, определенные клетки, которые существуют в организме человека, растут и развиваются самостоятельно – контролировать их активность невозможно. Этот тип клеток может способствовать появлению опухолей и вызывать разрушительные процессы в расположенных рядом органах и тканях.
Внезапное появление зубной боли также может указывать на развитие онкологического заболевания, и ученые советуют в этом случае посетить стоматолога – это может помочь снизить риск скрытного развития опасного заболевания. Эксперты привели как пример случай из практики: у мужчины, который пришел к дантисту с жалобой на проблемы с заживлением после удаления зуба, был выявлен рак кожи.
Пациенту удаляли зуб мудрости, рана после этого не затягивалась две недели. Мужчине назначили биопсию, и анализы указали на наличие онкологического процесса - плоскоклеточную карциному.
Для этого вида рака кожи характерен медленный рост злокачественных клеток. Очаги поражения напоминают язвы или чешуйчатые красные пятна. Успех лечения данного заболевания зависит от своевременности диагностирования.
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Добавил kolonka в категорию Стоматология
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