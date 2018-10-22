Больные зубы могут указывать на онкологическое заболевание

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Ученые высказали мнение о том, что больные зубы могут быть одним из сигналов организма, указывающих на развитие рака. Таким маркером онкологического процесса могут быть фактически любые изменения, - например, внезапное воспаление или боль в зубе, отметили специалисты.По словам врачей, определенные клетки, которые существуют в организме человека, растут и развиваются самостоятельно – контролировать их активность невозможно. Этот тип клеток может способствовать появлению опухолей и вызывать разрушительные процессы в расположенных рядом органах и тканях.Внезапное появление зубной боли также может указывать на развитие онкологического заболевания, и ученые советуют в этом случае посетить стоматолога – это может помочь снизить риск скрытного развития опасного заболевания. Эксперты привели как пример случай из практики: у мужчины, который пришел к дантисту с жалобой на проблемы с заживлением после удаления зуба, был выявлен рак кожи.Пациенту удаляли зуб мудрости, рана после этого не затягивалась две недели. Мужчине назначили биопсию, и анализы указали на наличие онкологического процесса - плоскоклеточную карциному.Для этого вида рака кожи характерен медленный рост злокачественных клеток. Очаги поражения напоминают язвы или чешуйчатые красные пятна. Успех лечения данного заболевания зависит от своевременности диагностирования.