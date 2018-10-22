Продукты, которые дают эффект снотворного

Многим современным людям, особенно живущим в городах, хорошо знакома проблема с засыпанием – сказывается обилие информации, которую вынужден переваривать мозг, и стрессы. По данным РЕН ТВ, ученые из Великобритании предложили решать эту проблему «вкусным» способом.Для более легкого засыпания и сохранения здоровья и легкого засыпания лучше употреблять в пищу определенные продукты, нежели употреблять таблетки, поделились мнением специалисты. В частности, в качестве снотворного они предложили использовать йогурт с шоколадом.«Исследования показали, что стакан нежирного йогурта и кусочек черного шоколада, выпитые и съеденные перед сном, могут заменить снотворное», - заметили научные работники.Они объяснили, почему данные продукты могут давать снотворный эффект. Йогурт содержит в себе вещество триптофан, стимулирующий выработку серотонина – «гормона удовольствия», который дарит чувство спокойствия и расслабленности. Шоколад подавляет действие других белков в организме, снижая его возбудимость.Сочетание шоколада и йогурта действуют примерно так же как и теплое молоко с медом, добавили эксперты.