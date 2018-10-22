Что происходит с телом, когда мы пропускаем обед

Многие из нас не считают систематическую голодовку чем-то плохим. Наоборот, многие даже уверены, что пропуск завтраков и пары обедов в неделю их фигуре, не избалованной физкультурой, пойдет только на пользу. Но вопреки ожиданиям, бессистемное голодание вместо потери веса приносит лишь проблемы, которые так сразу и не свяжешь с пропуском приемов пищи. Эксперты решили разобраться в том, что происходит с организмом, который знать не знает, когда его в следующий раз покормят.Нездоровая потеря весаГоворя, что вы отказываетесь от обеда, чтобы скинуть пару килограмм, нужно быть готовым, что желание сбудется, но немного не так, как планировалось. Дело в том, что пропуски приемов пищи действительно могут спровоцировать потерю веса при условии, что вы не будете восполнять «пробелы» во время ужина или перекусов. Вот только сжигаться при этом будет не подкожный жир, а потом и кровью заработанные в спортивном зале мышцы. Да-да, тот самый катаболизм будет подпитывать ваши силы, попутно разрушая мышечные ткани, в то время как поступающая пища с утроенной силой начнет оседать в жировой прослойке. Просто так, про запас. А все потому, что организм находится в стрессовом состоянии, и его пугает перспектива в очередной раз на долгое время остаться без подпитки.Ненормальный прирост весаУ непростой ситуации с потерей веса в бессистемной диете есть и обратная сторона, заключающаяся в том, что организму будет тяжело вернуться к «заводским настройкам». То есть, когда вы осознаете ошибку и начнете правильно и регулярно питаться, вам все равно придется еще набрать массу сверх того, что уже успело отложиться в жир. Может затруднить возврат в ряды здоровых людей и неосознанное переедание, которое без пользы будет повышать уровень сахара в крови. Реакция же инсулина на повышение сахара приведет к ухудшению самочувствия в целом, так что здорово чувствовать себя в этот период чисто физически не получится. А это вновь стресс и так далее по списку.Размытость сознанияПотеря работоспособности и рассеянность — обычные симптомы ближе к концу голодного дня или полуголодной недели в офисе. Это все сказывается нехватка сахаров, электролитов и натрия, которые организм из пищи перерабатывает в энергию для мозга. Еще одним неприятным побочным эффектом этого является снижение умственной и физической мотивации, не дающее сделать выбор в пользу здоровой еды для перекуса. Поэтому вендинговые и кофейные аппараты в офисных помещениях всегда пользуются большой популярностью, а овощная лавка по соседству — предприятие почти всегда убыточное.Хрупкость и бледностьУже обозначенный проигрыш в потреблении полезных веществ в период нерегулярного питания, казалось бы, можно компенсировать приемом мультивитаминных комплексов, но нет. На деле из-за снижения поступления в организм белков и жиров многие витамины попросту не усваиваются должным образом, что ожидаемо приводит к ухудшению состояния некогда упругой кожи и светящихся волос.Кое-что по-настоящему серьезноеПо сравнению с последствиями по-настоящему затяжного голодания изо дня в день все вышеперечисленные симптомы ухудшения здоровья — это мелочь. Систематический пропуск основных приемов пищи, особенно с целью снижения веса, через какое-то время переходит в разряд привычки, приводящей к психическим расстройствам вплоть до анорексии. А это уже совсем другой уровень дальнейшей реабилитации с целью восстановить здоровые отношения человека с едой.Самым главным аргументом для тех, кто все еще думает, что пропуски приемов пищи — это нормально, может стать тот факт, что ни один сертифицированный диетолог в мире не посоветует пациенту снижать вес подобным образом. Планирование и следование рациону, физические упражнения и поощрения себя за них — вот основа любой диеты, и места голоду здесь попросту нет.