Назван продукт, который защищает от внезапной смерти

Новое исследование ученых из Университетского колледжа Дублина доказывает, что отказываться от жирного сыра нельзя. Специалисты заявили: такой сыр снижает уровень холестерина эффективнее других молочных продуктов.«Ежедневное употребление 120 граммов сыра с высоким содержанием молочных жиров способствует снижению «плохого» холестерина в организме человека активнее, чем употребление сыра с низким количеством жира», - констатировали ученые на страницах издания Mirror.Такой вывод был сделан исследователями после эксперимента с участием более 160 человек с лишним весом в возрасте 50 лет и старше, которые употребляли разные виды сыра, отличавшиеся жирностью. Итоги эксперимента говорят о том, что употребление в пищу жирного сыра, вопреки бытующему мнению о жирных продуктах, не только не увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а, наоборот, помогает его уменьшить.Ученые резюмировали: именно сыр с полноценной жирностью благодаря своей способности понижать уровень холестерина в крови сокращает риск смерти от инсульта, - причем существенно, на 42%. Данное свойство продукта специалисты связывают с тем, что в отличие от других молочных продуктов жирный сыр содержит мембрану вокруг капелек жирных кислот, не позволяющую им откладываться в сосудах в виде холестериновых бляшек.