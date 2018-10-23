6 причин, чтобы регулярно есть куриные яйца

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Употребление куриных яиц связано с рядом преимуществ для организма, утверждают эксперты в области здорового питания.Куриные яйца помогают избавляться от лишнего веса. Это один из самых сытных продуктов, позволяющих надолго забыть о чувстве голода – все благодаря тому, что в яйцах содержатся витамины и минералы, способные предотвратить дефицит каких-либо веществ в организме и недостаток энергии. Яичный белок, в свою очередь, поддерживают формирование мышц.Куриные яйца позволяют не страдать от усталости, которая может возникать в течение рабочего дня. В их состав входят жиры, незаменимые аминокислоты и витамин В12 – данные компоненты поддерживают производство энергии, необходимой как для физической, так и умственной активности.Куриные яйца защищают здоровье глаз и зрение. В них присутствуют антиоксидантные вещества лютеин и зеаксантин, предотвращающие развитие заболеваний системы зрения (катаракты, дегенерации желтого пятна, слепоты).Куриные яйца улучшают когнитивные функции. Они содержат вещество холин, помогающее формировать клеточные мембраны, служащие фильтром для клеток мозга, который не позволяет проникать в них токсинам. Кроме того, организм использует холин для регуляции деятельности нервной системы, процессов памяти.Куриные яйца уменьшают воспаление в организме. Комплекс холина, антиоксидантов и аминокислот в этом продукте противостоит процессам, вызывающих воспаление клеток и тканей. В частности, употребление яиц активизирует выведение отходов, попадающих в кровь при усвоении пищи, напитков, лекарств.Куриные яйца укрепляют иммунную систему. Это связано с наличием в яйцах основных питательных веществ, участвующих в выработке антител.