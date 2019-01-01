5 повседневных привычек, уничтожающих здоровье

Медработники назвали несколько привычек, свойственных почти всем. Эти привычки, по словам специалистов, могут постепенно разрушать человеку здоровье.Одной из таких привычек является использование пластиковых контейнеров. Еда, которая хранится в подобных контейнерах, может впитывать в себя химические вещества, являющиеся компонентами пластика. Научно доказано, что эти вещества негативно влияют на гормональную систему и репродуктивное здоровье. Особенно опасно класть в пластиковую тару горячую пищу.Что вы думаете, когда разглядываете в зеркале свое отражение по утрам? Ученые считают, что использовать зеркало для критической оценки внешности очень вредно – это удар по самооценке, и при постоянном повторении может серьезно пострадать психика. Наш мозг очень впечатлителен, отмечают ученые. Надо уметь видеть прежде всего свои достоинства.Также вредно по утрам подниматься с кровати с негативными мыслями. По словам психологов, мышление является важным фактором того, как человек будет реагировать на разные ситуации в течение дня. Нужно учиться запасаться положительной энергией и ценить свою жизнь за то хорошее, что в ней есть.Опасно пропускать приемы пищи – не делайте этого, даже если хотите похудеть. Именно благодаря регулярным, хотя и разумным приемам пищи в организме регулируется обмен веществ. Голодные паузы побуждают тело запасать энергию впрок, то есть, усиленно копить жир.Еще одна распространенная, но очень вредная привычка –использовать электронные гаджеты по вечерам. Гаджеты снижают выработку мелатонина, регулирующего сон гормона. В результате возникают проблемы с засыпанием и качеством сна. Ученые напоминают, что проблемы со сном могут способствовать нарушению иммунитета, развитию сердечных заболеваний.