10 неочевидных причин, из-за которых постоянно хочется спать

Хочется спать и никак не получается выспаться? Состояние дневной сонливости называется гиперсомнией и может иметь множество причин: от банальной нехватки отдыха до болезней. Эксперты поделились основными причинами постоянной сонливости и рассказывает, как ее избежать.1. Нехватка железаДефицит железа в организме может привести к снижению гемоглобина в крови и вызвать железодефицитную анемию. Согласно исследованию, уровень этого элемента не только влияет на качество сна, но также может вызывать другие нарушения, например синдром беспокойных ног. Если есть подозрение на дефицит железа, не стоит сразу начинать принимать витамины. Лучше сдать кровь, и если действительно обнаруживается его нехватка, то врачи обычно советуют есть яблоки, говядину и принимать железо в витаминах.2. Синдром беспокойных ногНекоторые люди просто не могут сидеть или лежать спокойно. Им нужно постоянно шевелить ногами (реже - руками), особенно в вечернее и ночное время. Это состояние называется синдромом беспокойных ног и встречается у 2–10 % людей. Уснуть такому человеку сложновато. Иногда синдром беспокойных ног сопровождается другими болезнями (например, сахарным диабетом, артритом или гипотиреозом), поэтому для точной диагностики стоит обратиться к терапевту.3. Нехватка витамина DИз-за дефицита витамина D в организме возникает хроническая усталость, снижается концентрация внимания и нарушается сон. В некоторых случаях недостаток этого витамина может приводить к апноэ и воздействовать на метаболизм. Витамин D вырабатывается на солнце, а потому зимой, при коротком световом дне, врачи часто советуют принимать его в капсулах. Дозировку подскажет фармацевт в аптеке, но гораздо лучше будет проконсультироваться у доктора лично.4. Апноэ во снеАпноэ - это временные остановки дыхания, которые приводят к недостатку кровоснабжения и, соответственно, усталости и рассеянности по утрам. Во время приступа апноэ стенки дыхательных путей сужаются и прекращается доступ кислорода в легкие. В группе риска люди с избыточным весом, курящие или храпящие.Чтобы снизить вероятность наступления апноэ, рекомендуется спать на боку, не принимать на ночь алкоголь, успокоительные средства и снотворное (чтобы глоточная мускулатура оставалась в тонусе), а также бросить курить и следить за весом.5. Сезонное аффективное расстройствоЧаще всего начинается осенью или зимой, когда идут дожди, а световой день становится короче. От обычной депрессии отличается тем, что проходит с увеличением светового дня и не всегда требует приема лекарств. Если с наступлением осени или зимы возникают нарушения сна, то стоит есть больше фруктов и овощей, а также выходить на улицу днем, когда светит солнце.6. Пониженное артериальное давлениеПониженное давление (или гипотония) возникает при нарушениях работы сердца, большой кровопотере, перенапряжении или длительных стрессах. Помимо сонливости повышается раздражительность, могут случаться приступы головной боли и головокружений, а также обмороки. Лучшее лечение гипотонии - это профилактика. Здоровый образ жизни, правильное питание и режим дня - наше все.7. ДепрессияМы можем болеть депрессией, но не знать этого. Одним из симптомов является постоянная усталость. Нет сил ничего делать и постоянно хочется спать. При подозрении на депрессию не следует самому ставить себе диагноз, а необходимо сразу идти к врачу.8. Гормональный дисбалансПроблемы с эндокринной системой могут вызывать частые смены настроения и сонливость. Особенно это касается женщин, поскольку их гормональный цикл меняется в течение месяца. Сонливость может наступать через 5–6 дней после менструации и потом исчезать. Еще одна болезнь щитовидной железы - гипотиреоз - вызывает замедление обмена веществ в организме, что ведет к заторможенности и сонливости. Чтобы поставить правильный диагноз, нужно сходить к эндокринологу и сделать УЗИ щитовидной железы.9. Побочное действие лекарствНа любой упаковке лекарств описано как желаемое действие, так и список побочных эффектов. И если некоторые из них невозможно не заметить, то сонливость можно пропустить, списав ее появление на другие причины. Особенно это касается антидепрессантов. Следует внимательно читать инструкции ко всем лекарствам, и если внезапно при приеме появляется хроническая усталость, то стоит поговорить с врачом, описать симптомы и попросить выписать другой препарат.10. Инфекционные заболеванияПри ОРВИ, желудочных и кишечных инфекциях постоянно хочется спать, и это нормально. Ослабленный организм требует отдыха - важно не перегружать себя делами и позволить себе расслабиться. Вирусы эволюционируют быстрее, чем ученые находят способы борьбы с ними, поэтому пока профилактика инфекционных заболеваний затруднена, а лечение в основном сводится к приему жаропонижающих лекарств.Чаще всего усталость и сонливость вызваны не одной причиной, а множеством разных факторов. Чтобы избежать проблем со сном и здоровьем в целом, нужно регулярно проходить полный медицинский осмотр, вовремя сдавать анализы и избегать самолечения.Существуют тесты на определение уровня сонливости. Часто используется шкала Эпворта (Epworth Sleepiness Scale – ESS), которая позволяет определить дневную сонливость при других заболеваниях.