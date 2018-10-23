6 скрытых признаков того, что ваш организм задыхается от жажды
Неприятный запах изо рта
Микрочастицы пищи, которые в течение дня скапливаются на поверхности языка, деснах и между зубами, удаляются с помощью слюны — но только в том случае, если ваш организм в состоянии вырабатывать ее в нужном количестве. И если вы не пьете достаточно жидкости, слюны не хватает — и ваше дыхание перестает быть свежим. Если ваши десны и зубы в порядке, если нет проблем с пищеварительным трактом, а запах изо рта вас беспокоит, пейте больше воды.
Раздражительность и перепады настроения
Обезвоживание может привести к появлению усталости, раздражительности и трудностям с концентрацией — такие результаты продемонстрировало исследование, проведенное специалистами из Университета штата Коннектикут. Причем именно женщины чаще подвержены перепадам настроения — ученые пока не могут найти причину такой несправедливости, но на всякий случай рекомендуют не пропускать этот симптом и больше пить.
Вас тянет на сладкое и мучное
Мы часто путаем голод и жажду и потому один из популярных советов для похудения — выпивать стакан воды всякий раз, как почувствуете голод — почти всегда срабатывает. Но мало кто знает, что недостаток воды в организме заставляет нас хотеть сладкого и мучного: обезвоженной клетке сложнее добывать энергию из пищи, и она тянется к источнику быстрой энергии — сахару и «легким» углеводам. Особенно часто такие позывы возникают после интенсивных физических нагрузок или стрессов, когда организму нужна дополнительная энергия — и в этих ситуациях намного эффективнее просто выпить стакан воды.
Ваша кожа теряет эластичность
Сожмите запястье как можно сильнее и удерживайте в течение нескольких секунд: если после того, как отпустите руку, кожа быстро вернется в нормальное состояние, все в порядке. Но вот если для «разглаживания» потребуется больше времени, возможно, вам стоит больше пить — тургор кожи падает уже при пятипроцентном обезвоживании.
У вас падает работоспособность
Обезвоживание может вызвать падение артериального давления, а также заставляет сердце работать больше. В среднем, потеря всего 5% жидкости ведет к снижению работоспособности на 30%. Поэтому держите на рабочем месте бутылку с водой — и не забывайте регулярно пить из нее!
Слабость и головокружение
Снижение давления, которое является одним из последствий обезвоживания, может вызывать приступы слабости, головокружения и даже обмороки. Не игнорируйте эти симптомы, если они становятся регулярными, и обязательно обратитесь к врачу, но прежде всего постарайтесь больше пить.
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