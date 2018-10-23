6 скрытых признаков того, что ваш организм задыхается от жажды

Врачи и ученые так и не могут договориться, действительно ли мы должны выпивать в день восемь стаканов воды или можно обойтись меньшим количеством? Но в одном сходятся все: организм должен получать достаточно влаги, в противном случае страдают абсолютно все процессы, в том числе и жизненно важные. Но как определить, сколько воды вам надо? Проверьте, не посылает ли вам ваш организм сигнал «SOS» — и срочно примите меры, если ему нужна помощь.Неприятный запах изо ртаМикрочастицы пищи, которые в течение дня скапливаются на поверхности языка, деснах и между зубами, удаляются с помощью слюны — но только в том случае, если ваш организм в состоянии вырабатывать ее в нужном количестве. И если вы не пьете достаточно жидкости, слюны не хватает — и ваше дыхание перестает быть свежим. Если ваши десны и зубы в порядке, если нет проблем с пищеварительным трактом, а запах изо рта вас беспокоит, пейте больше воды.Раздражительность и перепады настроенияОбезвоживание может привести к появлению усталости, раздражительности и трудностям с концентрацией — такие результаты продемонстрировало исследование, проведенное специалистами из Университета штата Коннектикут. Причем именно женщины чаще подвержены перепадам настроения — ученые пока не могут найти причину такой несправедливости, но на всякий случай рекомендуют не пропускать этот симптом и больше пить.Вас тянет на сладкое и мучноеМы часто путаем голод и жажду и потому один из популярных советов для похудения — выпивать стакан воды всякий раз, как почувствуете голод — почти всегда срабатывает. Но мало кто знает, что недостаток воды в организме заставляет нас хотеть сладкого и мучного: обезвоженной клетке сложнее добывать энергию из пищи, и она тянется к источнику быстрой энергии — сахару и «легким» углеводам. Особенно часто такие позывы возникают после интенсивных физических нагрузок или стрессов, когда организму нужна дополнительная энергия — и в этих ситуациях намного эффективнее просто выпить стакан воды.Ваша кожа теряет эластичностьСожмите запястье как можно сильнее и удерживайте в течение нескольких секунд: если после того, как отпустите руку, кожа быстро вернется в нормальное состояние, все в порядке. Но вот если для «разглаживания» потребуется больше времени, возможно, вам стоит больше пить — тургор кожи падает уже при пятипроцентном обезвоживании.У вас падает работоспособностьОбезвоживание может вызвать падение артериального давления, а также заставляет сердце работать больше. В среднем, потеря всего 5% жидкости ведет к снижению работоспособности на 30%. Поэтому держите на рабочем месте бутылку с водой — и не забывайте регулярно пить из нее!Слабость и головокружениеСнижение давления, которое является одним из последствий обезвоживания, может вызывать приступы слабости, головокружения и даже обмороки. Не игнорируйте эти симптомы, если они становятся регулярными, и обязательно обратитесь к врачу, но прежде всего постарайтесь больше пить.