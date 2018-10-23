Найден способ похудеть без диет на рабочем месте

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В European Journal of Preventive Cardiology опубликованы доводы американских ученых, утверждающих, что можно похудеть на несколько килограммов в год без смены привычного режима питания. Для этого, считают специалисты, нужно как можно чаще стоять.Отказ от сидячего места в офисе позволяет избавиться от 3 килограммов в год без каких-либо других дополнительных усилий, заявили авторы нового проекта. Выполнение служебных обязанностей стоя потребует от организма более активного расхода калорий – это и обеспечивает эффект похудения.Исследователи подсчитали, что работа в положении стоя заставит офисных служащих терять лишние 54 калории в день. Это произойдет, если проводить на ногах, а не на стуле шесть часов в день. По словам руководителя группы ученых, профессора Франциско Лопез-Джименезиса, такой способ похудения особенно подходит страдающим от лишнего веса мужчинам - их мышечная масса позволяет подолгу обходиться без стульев и кресел.Похудение, отмечают ученые, - не единственный плюс от работы стоя.«В вертикальном положении активны дополнительные группы мышц, что ведет не только к потере лишних калорий, но и к снижению риска сердечного приступа, инсульта и диабета», - процитировал их журнал.Ранее американскими учеными из Университета Джорджии были представлены данные о том, что добавление в еду растворимой клетчатки инулина, продающейся в разделах магазинов с товарами здорового питания, эффективно защищает от появления лишнего веса и метаболического синдрома, при котором в теле интенсивно копится жировая ткань.В 2016 году издание The Independent опубликовало перечень «народных» методов похудения, которые подтвердили свою эффективность в научных экспериментах. Одной из самых эффективных в этом деле была названа привычка выпивать перед едой стакан воды.