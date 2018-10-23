Здоровые почки: 5 натуральных средств, которые позволят растворить камни

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Почки играют важную роль в жизни каждого из нас. Именно эти органы отвечают за очищение нашей крови от токсинов, которые в дальнейшем удаляются вместе с мочой.Качество работы почек влияет на здоровье других важных органов. Таким образом, наше общее здоровье и качество жизни напрямую зависят от того, в каком состоянии находятся наши почки.Основная проблема состоит в том, что зачастую большое количество токсинов и обезвоживание приводят к нарушениям в работе почек и вызывают развитие заболеваний.Из-за этого почкам становится труднее очищаться от минералов и белков, задерживающихся в их тканях. Со временем из таких отложений формируются камни.Камни в почках представляют собой небольшие твёрдые кристаллы, которые из-за своего размера способны закупоривать мочевыводящие пути и вызывать неприятные симптомы.Своевременно назначенное лечение играет решающую роль в профилактике осложнений, поэтому при подозрении наличия камней в почках необходимо как можно скорее обратиться к медицинскому специалисту для обследования.Хорошая новость состоит в том, что существуют натуральные средства, целебные свойства которых помогают растворять камни в почках. Это позволяет нам избегать приёма агрессивных медицинских препаратов.Эксперты рассказали о 5 лучших натуральных средствах, на которые стоит обратить внимание при лечении почечнокаменной болезни.1. Лимон и яблочный уксусСочетание лимона и яблочного уксуса позволяет получить ощелачивающее средство, которое не только очищает кровь, но и помогает растворять имеющиеся в почках камни.Это средство содержит антиоксиданты и обладает противовоспалительными свойствами, благодаря которым нам удаётся наладить работу почек и улучшить выработку мочи. Все это способствует очищению мочевыводящих путей.Ингредиентысок половинки лимона1 стакан тёплой воды (200 мл.)1 столовая ложка органически чистого яблочного уксуса (10 мл.)ПриготовлениеДобавь в стакан воды лимонный сок и яблочный уксус. Хорошо перемешай ингредиенты.Как его принимать?Пить такой напиток необходимо натощак на протяжении как минимум 3 недель подряд.2. Отвар семян сельдереяСемена сельдерея хорошо известны своими мочегонными свойствами. Это означает, что их можно использовать для очищения почек и удаления камней.Они содержат питательные вещества, которые укрепляют здоровье почек, способствуют выведению токсинов и минеральных солей.Ингредиенты1 стакан воды (200 мл.)1 чайная ложка семян сельдерея (5 г.)ПриготовлениеДоведи до кипения воду. Как только она закипит, добавь семена сельдерея.Накрой кастрюлю крышкой и дай напитку настояться 15 минут. После этого его необходимо процедить.Как его пить?Пей отвар семян сельдерея каждое утро натощак. Курс лечения составляет 1 месяц.При желании можешь пить его до 2-3 раз в день.3. Настой листьев авокадоЛистья авокадо являются прекрасным источником антиоксидантов и отличаются противовоспалительными свойствами.Это средство стимулирует выведение токсинов, делая таким образом лечение камней в почках более эффективным.Ингредиенты3 листа авокадо1 стакан воды (200 мл.)ПриготовлениеЗалей листья авокадо стаканом кипящей воды и дай напитку настояться 15-20 минут.Когда настой слегка остынет, процеди его и выпей.Как его пить?Рекомендуется пить такой напиток поздним утром на протяжении трёх недель подряд.4. Сок из яблока и огурцаСок из яблока и огурца не только благотворно воздействует на наше пищеварение, но и способствует расщеплению камней в почках.Такой сок содержит большое количество диетической клетчатки и антиоксидантов. Благодаря им нам удаётся очистить мочевыводящие пути от минеральных солей и шлаков, а вместе с этим и растворить камни.Ингредиенты5 яблок1/2 огурцаПриготовлениеПриготовь свежевыжатый сок из яблок и огурца. Выпей его сразу же после получения.Как его пить?Пей сок каждое утро натощак в течение одного месяца.5. Чай из кукурузных рылецХотя многие из нас выбрасывают кукурузные рыльца, очищая от них початки кукурузы, они очень полезны для нашего здоровья.Так, кукурузные волоски отличаются мочегонными и противовоспалительными свойствами, благодаря которым нам быстрее удаётся очистить почки от камней.Ингредиентырыльца 7 початков кукурузы2 стакана воды (400 мл.)ПриготовлениеПоложи кукурузные рыльца в кастрюлю, добавь два стакана воды и готовь отвар на медленном огне в течение 10 минут.После этого необходимо дать чаю настояться.Как его пить?Рекомендуется выпивать первый стакан напитка натощак, в второй — во второй половине дня.Продолжительность курса составляет 3-4 недели.Стоит отметить, что предложенные натуральные средства рассчитаны на лечение камней небольшого размера.Если камни в почках продолжают тебя беспокоить и вызывают другие проблемы со здоровьем, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.