Здоровые почки: 5 натуральных средств, которые позволят растворить камни
Качество работы почек влияет на здоровье других важных органов. Таким образом, наше общее здоровье и качество жизни напрямую зависят от того, в каком состоянии находятся наши почки.
Основная проблема состоит в том, что зачастую большое количество токсинов и обезвоживание приводят к нарушениям в работе почек и вызывают развитие заболеваний.
Из-за этого почкам становится труднее очищаться от минералов и белков, задерживающихся в их тканях. Со временем из таких отложений формируются камни.
Камни в почках представляют собой небольшие твёрдые кристаллы, которые из-за своего размера способны закупоривать мочевыводящие пути и вызывать неприятные симптомы.
Своевременно назначенное лечение играет решающую роль в профилактике осложнений, поэтому при подозрении наличия камней в почках необходимо как можно скорее обратиться к медицинскому специалисту для обследования.
Хорошая новость состоит в том, что существуют натуральные средства, целебные свойства которых помогают растворять камни в почках. Это позволяет нам избегать приёма агрессивных медицинских препаратов.
Эксперты рассказали о 5 лучших натуральных средствах, на которые стоит обратить внимание при лечении почечнокаменной болезни.
1. Лимон и яблочный уксус
Сочетание лимона и яблочного уксуса позволяет получить ощелачивающее средство, которое не только очищает кровь, но и помогает растворять имеющиеся в почках камни.
Это средство содержит антиоксиданты и обладает противовоспалительными свойствами, благодаря которым нам удаётся наладить работу почек и улучшить выработку мочи. Все это способствует очищению мочевыводящих путей.
Ингредиенты
сок половинки лимона
1 стакан тёплой воды (200 мл.)
1 столовая ложка органически чистого яблочного уксуса (10 мл.)
Приготовление
Добавь в стакан воды лимонный сок и яблочный уксус. Хорошо перемешай ингредиенты.
Как его принимать?
Пить такой напиток необходимо натощак на протяжении как минимум 3 недель подряд.
2. Отвар семян сельдерея
Семена сельдерея хорошо известны своими мочегонными свойствами. Это означает, что их можно использовать для очищения почек и удаления камней.
Они содержат питательные вещества, которые укрепляют здоровье почек, способствуют выведению токсинов и минеральных солей.
Ингредиенты
1 стакан воды (200 мл.)
1 чайная ложка семян сельдерея (5 г.)
Приготовление
Доведи до кипения воду. Как только она закипит, добавь семена сельдерея.
Накрой кастрюлю крышкой и дай напитку настояться 15 минут. После этого его необходимо процедить.
Как его пить?
Пей отвар семян сельдерея каждое утро натощак. Курс лечения составляет 1 месяц.
При желании можешь пить его до 2-3 раз в день.
3. Настой листьев авокадо
Листья авокадо являются прекрасным источником антиоксидантов и отличаются противовоспалительными свойствами.
Это средство стимулирует выведение токсинов, делая таким образом лечение камней в почках более эффективным.
Ингредиенты
3 листа авокадо
1 стакан воды (200 мл.)
Приготовление
Залей листья авокадо стаканом кипящей воды и дай напитку настояться 15-20 минут.
Когда настой слегка остынет, процеди его и выпей.
Как его пить?
Рекомендуется пить такой напиток поздним утром на протяжении трёх недель подряд.
4. Сок из яблока и огурца
Сок из яблока и огурца не только благотворно воздействует на наше пищеварение, но и способствует расщеплению камней в почках.
Такой сок содержит большое количество диетической клетчатки и антиоксидантов. Благодаря им нам удаётся очистить мочевыводящие пути от минеральных солей и шлаков, а вместе с этим и растворить камни.
Ингредиенты
5 яблок
1/2 огурца
Приготовление
Приготовь свежевыжатый сок из яблок и огурца. Выпей его сразу же после получения.
Как его пить?
Пей сок каждое утро натощак в течение одного месяца.
5. Чай из кукурузных рылец
Хотя многие из нас выбрасывают кукурузные рыльца, очищая от них початки кукурузы, они очень полезны для нашего здоровья.
Так, кукурузные волоски отличаются мочегонными и противовоспалительными свойствами, благодаря которым нам быстрее удаётся очистить почки от камней.
Ингредиенты
рыльца 7 початков кукурузы
2 стакана воды (400 мл.)
Приготовление
Положи кукурузные рыльца в кастрюлю, добавь два стакана воды и готовь отвар на медленном огне в течение 10 минут.
После этого необходимо дать чаю настояться.
Как его пить?
Рекомендуется выпивать первый стакан напитка натощак, в второй — во второй половине дня.
Продолжительность курса составляет 3-4 недели.
Стоит отметить, что предложенные натуральные средства рассчитаны на лечение камней небольшого размера.
Если камни в почках продолжают тебя беспокоить и вызывают другие проблемы со здоровьем, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
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