Названа лучшая альтернатива коровьему молоку
Соевое молоко оказалось полезнее всего. В его состав входят уникальные противораковые соединения - изофлавоны. В модном миндальном молоке есть полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают снизить вес, однако другие важные питательные вещества в нем отсутствуют.
Рисовое молоко имеет приятный аромат и сладкий вкус. Минусом этого молока является высокое содержание углеводов. Популярное в азиатских странах кокосовое молоко способствует снижению уровня плохого холестерина, но в нем мало белка и много жира. Так, несмотря на полезные качества заменителей, коровье молоко по-прежнему остается самым сбалансированным напитком.
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