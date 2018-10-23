ТОП-8 химикатов в продуктах и напитках, которые вызывают мигрень

Эксперты в области здорового питания назвали 8 химических веществ, находящихся в наших продуктах, которые могут вызывать мигрень. Жертвам хронических головных болей следует обратить внимание на эти раздражители.1. Тирамин. Это натуральный следовый амин, который присутствует во множестве продуктов питания вроде сыра, авокадо, кимчи, бобовых, черники, арахисе, сушеной или копченой рыбе, соевых продуктах, пиве, и некоторых других. Тирамин может вызывать мигрень, этот амин имеется в большинстве состаренных, высушенных, копченых продуктов, а также в тех, которые подвергаются брожению.2. Нитраты. Любой продукт, содержащий нитраты, может стать причиной мигрени. Они используются по большей части в качестве консервантов и в лекарствах против болезней сердца. Нитраты могут вызывать мигрени. Лекарства от сердца способствуют мигреням примерно у 80% пациентов.3. Кофеин. Чай, кофе, шоколад и другие компоненты содержат кофеин - наиболее часто используемый психостимулятор в мире. Исследования показывают, что при ограниченном воздействии кофеина можно добиться умеренного болеутоляющего эффекта при головных болях. Но поскольку кофеин также сужает сосуды, то он способен вызывать мигрени. У кого-то после чашки кофе головная боль проходит, у кого-то она только начинается.4. Фенилэтиламин. Исследования показывают, что умеренный алкалоидный стимулятор фенилэтиламин может вызывать головные боли, похожие на мигрени у некоторых людей. У него имеется способность увеличивать приток крови к мозгу, что либо вызывает головную боль, либо усиливает ее течение. Он содержится в таких продуктах, как шоколад, сыр, соя, цитрусы и уксус.5. Сульфиты. Используются при консервации в продуктах питания и фармацевтической индустрии. При воздействии этих химических веществ вызывается целый ряд побочных эффектов, включая мигрени. Сульфиты содержатся в сухофруктах, овощах, маринованном луке, бутилированных безалкогольных напитках, сосисках и многих других продуктах.6. Танины. Это натуральный компонент, который присутствует в чае и иногда вызывает мигрень. Также его содержат кожура винограда, шоколад, ваниль и другие подобные продукты.7. MSG. Компонент глутамат натрия используется в качестве ароматизатора в некоторых кухнях. Он обеспечивает уникальный вкус умами. Имеются косвенные доказательства того, что MSG вызывает мигрень.8. Гистамин. Подобное тирамину, нитратам, сульфитам и фенилэтиламину, гистамин также встречается в подвергшихся брожению алкогольных напитках и продуктах питания. Чувствительность к гистамину вызывает целый ряд симптомов, среди которых мигрень.