Продукты с кальцием помогают похудеть
Авторами работы стали специалисты Университета штата Калифорния. По их мнению, продукты с кальцием способствуют сбросу веса за счет активации кальцитриола, - данное вещество заставляет организм использовать для производства энергии жировые клетки.
«1500-2500 мг кальция в сутки сделают ваш вес меньше, а настроение – лучше», - отметили научные эксперты.
Великолепными пищевыми источниками кальция являются сыры (в особенности, пармезан), молоко, кунжут, сардины, чеснок, миндаль, петрушка. Ученые подчеркивают: избавление от лишнего веса уменьшает риск развития остеопороза – заболевания, разрушающего костную ткань.
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
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