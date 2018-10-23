Продукты с кальцием помогают похудеть

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Если питание ежедневно обеспечивает вас нормой кальция, то, скорее всего, вы будете худеть и без дополнительных ухищрений, заявили ученые. Проведенное в США исследование показало, что кальций очень эффективен в деле похудения.Авторами работы стали специалисты Университета штата Калифорния. По их мнению, продукты с кальцием способствуют сбросу веса за счет активации кальцитриола, - данное вещество заставляет организм использовать для производства энергии жировые клетки.«1500-2500 мг кальция в сутки сделают ваш вес меньше, а настроение – лучше», - отметили научные эксперты.Великолепными пищевыми источниками кальция являются сыры (в особенности, пармезан), молоко, кунжут, сардины, чеснок, миндаль, петрушка. Ученые подчеркивают: избавление от лишнего веса уменьшает риск развития остеопороза – заболевания, разрушающего костную ткань.