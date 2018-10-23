Еда для похудения доводит до инсульта

Специалисты Университета Линда в Калифорнии сделали заключение о том, что употребление белковой пищи, которая обычно рекомендуется худеющим, может подрывать здоровье. Высокий уровень животного белка в рационе питания может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, констатировали ученые.

Исследователями были проанализированы данные более 80 тысяч человек, использовавших для похудения разные продукты. Специалистов интересовали те, кто употреблял продукты, содержащие белок животного происхождения, а также люди, предпочитавшие злаки и орехи.

Сопоставив сведения о состоянии здоровья испытуемых двух групп, ученые заключили, что у участников, употреблявших животный белок, риск появления сердечно-сосудистых заболеваний гораздо выше.

«Повышенное содержание белка животного происхождения может вызвать инсульт и другие патологические процессы сосудистого свойства, тогда как белок растительного происхождения оказывает положительное влияние на человеческий организм», - отметили авторы проекта.

При этом они подчеркнули, что отказываться от животного белка полностью не нужно - в умеренных количествах он как раз необходим здоровью.
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Добавил kolonka в категорию Неврология

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