Названа пища, которая замедляет старение

Хотя уже было известно, что питание с обилием морепродуктов, включая морскую рыбу, может способствовать замедлению старения, было непонятно, почему. Журнал BMJ рассказал об исследовании ученых из США, которое подтвердило, что употребление даров моря действительно дает антивозрастной эффект, а также помогло сделать важные выводи о влиянии на организм жирных кислот.Авторы нового исследования, специалисты Гарвардского университета, получили данные, позволяющие взглянуть на морскую пищу по-новому. Ученые заключили, что сопротивляться старению организму помогают специфические жирные кислоты.Как смогли установить гарвардские специалисты, три типа омега-3 полиненасыщенных жирных кислот - DPA, DHA и EPA – могут давать самый мощный антивозрастной эффект. Данные кислоты содержатся в рыбьем жире и рыбе, многих морепродуктах.Еще раньше ученые обнаруживали, что пожилые люди, часто употребляющие рыбу и морепродукты, в среднем живут на два года дольше, чем остальные люди, и на 30% реже умирают от сердечных приступов. В этот раз специалисты смогли убедиться в том, что пенсионеры, в организме которых содержалось много EPA, на 24% реже страдали от инфарктов, инсультов и тяжелых болезней. Если вдобавок в крови был высоким уровень еще одной кислоты, DHA, то риски данных заболеваний снижались дополнительно на 18-21%.