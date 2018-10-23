Почему пропал аппетит: причины потери чувства голода

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Что делать людям, у которых нету аппетита или в последнее время они стали замечать снижение желания поесть. Как можно повысить чувство голода? С одной стороны вроде и хорошо, что у вас отсутствие зверского аппетита, но хуже, если он насовсем пропал, то есть его нет. Эксперты выяснили, по каким причинам пропадает аппетит и что делать, если он пропал.Почему пропал аппетит?Потеря аппетита у взрослых или детей не так безобидна, как может показаться вначале. Даже самое незначительное его снижение, не говоря о полном отсутствии желание кушать, говорит об серьезных изменениях в организме, проблемах со здоровьем.Нарушение аппетита, его снижение или полное отсутствие называется дисрексией. Основные признаки дисрексии: плохой аппетит или его заметное снижение, частичная или полная потеря интереса к еде, не ощущается голод. Если человек или ребенок говорит, что у него нету аппетита на протяжении нескольких дней и даже недель, если голод пропал на долгий срок, то это явный признак дисрексии.Потеря аппетита может возникнуть, когда человек болеет, из-за психологических проблем, проблем с желудком, из-за больных зубов. Если у человека нету желания поесть, он не ощущает голод, то нужно в первую очередь выяснить причины такого изменения. Зная причины, можноКакие могут быть причины потери аппетита у ребенка?У ребенка нет аппетита, он не хочет ничего есть, голод не ощущается. Такие слова можно услышать от многих родителей. Конечно, если их любимое чадо раньше с удовольствием все ело, а теперь даже не обращает внимание на сладости и всякие вкусные блюда.Основными причинами отсутствия чувство голода у ребенка и маленького грудничка могут быть:Заболевания полости рта, боль в деснах у грудного ребенка. У грудничков наблюдается резкое снижение аппетита в период роста зубов. Конечно, даже когда у взрослого человека болят зубы, то ему совсем не хочется есть и чувства голода нет. Не говоря о младенце, которые даже сказать не может о своей проблеме.В первый год жизни аппетит у ребенка очень хороший (т.к. но активно растет) , но с возрастом наблюдается снижение интереса к еде. Повысить аппетит у грудничка и у маленьких детей можно с помощью более частых прогулок и активных игр. Чем больше ребенок двигается, находится на свежем воздухе, тем быстрей можно поднять аппетит и быстрее у него появится чувство голода.Другой причиной отсутствия интереса к еде у детей может стать непривычная для ребенка еда. Смена рациона питания может привести к уменьшению аппетита, но со временем он снова улучшиться.Но чаще всего у ребенка нет желания есть, когда он болен, тогда голод пропадает. У ребенка может болеть голова, зубы, он может быть простужен или же у него проблемы с желудком или пищеварительным трактом. Плохой аппетит может быть вызван запорами, метеоризмом и коликами в животе у грудничка.Причины снижения аппетита у взрослых людейНет желания есть или пропал аппетит, такую фразу говорил любой взрослый человек. Когда ребенок говорит «не хочу есть» или «не буду есть эту кашу», возможно он просто капризничает. Если же у взрослого человека произошла потеря аппетита, то проблема серьезная. Голод должен иногда ощущаться. Перед тем, как размышлять над вопросом повышения желания поесть, нужно установиться причины плохого аппетита.На снижение чувства голода влияет ряд факторов, как психоэмоциональное состояние девушки или мужчины, так и состояние здоровья. Одно дело, если вы не хотите есть всего 2-3 дня (усталость, плохое настроение), а другое — если уже больше неделиПочему нет аппетита во время беременности и что делать?У девушек может пропасть аппетит: во время беременности, во время месячных, а также после родов.Потеря аппетита во время беременности может быть вызвана нехваткой фолиевой кислоты, железа или пониженным содержанием гемоглобина в крови. Поэтому если во время беременности вы почувствовали отсутствие чувства голода, то необходимо сдать анализ. Врач, ведущий вашу беременность, назначит витамины и лечение, которое сможет повысить аппетит и нормализует самочувствие.После беременности и во время грудного вскармливание, многие девушки говорят «совсем нет желания есть», и они не обманывают. Пропал аппетит и ничего не хочется, так описывают состояние после беременности.Значит вам не хватает полезных микроорганизмом, да к тому же напряжение, недосыпание и стрессы после родов. Однако не стоит поддаваться апатии, старайтесь больше гулять, ешьте фрукты, сходите к врачу — он вам выпишет витамины, а в трудных ситуациях назначит лечение.Почему пропал аппетит — причиныЖелание есть пропадает у людей больных простудой, гриппом. Конечно, когда вас мучает насморк, кашель и температура выше 37 С, то и голод не ощущается. Во время болезни и после операции следует есть фрукты, овощи, бульоны или жидкие супчики. Совсем не есть нельзя, даже, если вы не чувствуете голод.Но самой серьезной причиной отсутствия чувства голода являются заболевания желудочно-кишечного тракта, цирроз печени. Если вы заметили у себя боли в области живота, тошноту и головокружения, то немедленно обратитесь к врачу. Вам необходимо сделать узи брюшной полости и печени. Больная печень вырабатывает щелочь, которая подавляет кислотность желудка и поэтому у вас нет аппетита.Стрессы и нервное напряжение также виноваты за отсутствие желания вкусненько покушать. Одни люди во время стрессов много едят и поправляются, а другие не могут заставить себя съесть даже бутерброд и теряют аппетит.Как повысить чувство голода и вернуть аппетит?Чтобы аппетит вернулся старайтесь не думать о проблемах, избавитесь от источников стресса и депрессии. Больше гуляйте, двигайтесь и начните заниматься спортом. Прогулки на свежем воздухе помогут поднять и повысить желание поесть, вновь вернут вкус к жизни и снова появится здоровый голод.Почаще ходите в магазины с вкусной едой, выпечкой, кафе с ароматным кофе. Запахи кофе, копченостей, специй, корицы и мандаринов, а также свежей выпечки развивают дикое желание поесть и вы вдруг можете ощутить голод.Если вам тяжело есть каллорийную пищу, то приготовите себе легкий салатик или съешьте яблоко или грушу, выпейте жидкий супчик, даже если вы не ощущаете голод.В любом случае, при небольшом недомогании, если голод пропал, то стоит обратить к врачу и сдать анализы.