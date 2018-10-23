Назван доступный метод для продления жизни сердечников

Ученые, выступавшие на конгрессе Канадского кардиоваскулярного общества в Торонто, назвали способ, с помощью которого могут продлить свою жизнь люди, пережившие инфаркт, ишемию или инсульт. Исследователи посоветовали им каждые двадцать минут совершать хотя бы минимальные движения.В частности, авторы нового исследования, сотрудники Университета Альберты в Эдмонтоне, заявили о том, что сердечникам нужно вставать с места каждые двадцать минут и следующие семь минут тратить на небольшую физическую активность. По словам соавтора работы, доктора Айлар Рамади, «даже просто периодически вставая и прогуливаясь по комнате, можно сжечь около 770 килокалорий в день», если делать это ежедневно.Специалисты проводили эксперимент с участием 132 добровольцев, страдающих от коронарной недостаточности, они отслеживали все изменения в уровне физической активности испытуемых. В результате они установили, что люди, страдающие сердечными заболеваниями, действительно двигались гораздо менее активно в сравнении со здоровыми сверстниками. Сниженная физическая активность у них, как полагают ученые, приводила к накоплению в организме холестерина и других вредных жиров, повышая тем самым риск повторных ударов.Исследователи резюмировали, что предложенный ими метод вставания с места каждые 20 минут позволит избежать этой проблемы.«Если вставать с места каждые 20 минут и прогуливаться по офису, квартире или на природе, вероятность повторного приступа снизится до минимальных значений», - отметили научные специалисты.