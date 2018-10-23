Медики подсказали, какие овощи нужно обязательно есть женщинам

Самый простой способ защититься от рака груди.Новое исследование американских ученых из Гарвардской школы представило данные о том, что эффективную защиту от возникновения рака молочной железы у женщин обеспечивают овощи.Свежие овощи снижают риск возникновения рака груди, утверждается в публикации издания International Journal of Cancer. Особенно полезны для обеспечения такой профилактики оранжевые и желтые овощи, конкретизировали специалисты. Придающие яркий окрас кожуре плодов пигменты каротиноиды имеют свойство накапливаться в женском организме, помогая усиливать иммунные реакции на опасные болезнетворные компоненты и сокращать рост опухолей.«Употребление пяти порций овощей в день снижает риск возникновения рака груди на 11%», - заявили они.Вместе с этим, установили ученые, вероятность возникновения рака молочных желез повышается в связи с чрезмерным потреблением алкоголя и повышенной концентрацией холестерина в организме.Отметим, что по данным Международного агентства по изучению рака пищевые факторы прямо или косвенно связаны с возникновением всех форм рака у 30% мужчин и у 50% женщин.