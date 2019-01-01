Названы главные полезные свойства морской воды
Дары моря – вода, соль и водоросли, в свою очередь неповторимые лекарства для организма человека.
Еще во времена Древнего Египта медики обнаружили лечебные свойства морской воды. Врачи античного мира рекомендовали пить морскую воду при заболеваниях желудка, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, при малокровии. Морской водой промывали раны, язвы и трещины, которые образовывались на коже человека. Именно тогда зародился популярный сегодня комплекс процедур «талассотерапия».
С древнегреческого языка «талассотерапия» переводится как «лечение морем», лечение и оздоровление подогретой морской водой (вода подогревается до 33-34С), водорослями и морским климатом.
Свойства морской воды
Терапевтическая ценность морской воды определяется содержанием минеральных солей и микроэлементов, биологически активными веществами, планктоном и микроскопическими водорослями. Благодаря насыщенности зоопланктона морская вода обладает антибиотическими и антивирусными свойствами. Основная цель талассотерапии насытить организм человека недостающими элементами, такими как кальцием, йодом, калием, серой. Терапевтические качества морской воды проявляются при температуре 34С, поэтому перед использованием ее нагревают.
Морская вода – естественный раствор, который находится в уравновешенном состоянии, когда токсичность отдельных солей погашается другими. Соленый вкус зависит от содержания поваренной соли, горький вкус формируют хлористый магний, сульфаты натрия, магния.
Ученые давно обнаружили, что состав морской воды и соляной раствор крови схожи между собой, ведь миллиарды лет назад все живое зародилось в океане. Несколько десятков лет назад морскую воду использовали в медицине в качестве кровезаменителя, вводя внутривенно облученную ультрафиолетом морскую воду.
Морская вода богата йодидом брома (йодобром), веществом, используемым для лечения расстройств нервной системы. Йодобром содержится в морской воде в оптимальной концентрации, поэтому курс морских купаний может привести в чувство даже самого издерганного горожанина.
Что лечит морская вода?
Существует много показаний к лечению морской водой, самые распространенные из них:
- Сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, артериальная гипертензия)
- Ревматизм
- Артрит
- Целлюлит, избыточный вес
- Заболевания дыхательных путей (астма, туберкулез)
- Заболевания органов пищеварения вне обострения
- Неврозы
- Гинекологические расстройства
- Переутомление, бессонница, психозы
- Заболевания щитовидной железы
- Хронические ЛОР заболевания и простуды
Талассотерапия возвращает тонус и энергию при утомлении и переутомлении, после пережитых нервных стрессов. Также талассотерапия назначается здоровым людям в качестве профилактики.
Эксперименты показали: минимальное время морских купаний, необходимое для достижения лечебного эффекта – 10-15 минут. Так организм адаптируется к температурному режиму, открываются поры и начинается водно-солевой обмен.
Несмотря на терапевтические свойства морской воды, талассотерапия имеет противопоказания:
- Острые инфекционные заболевания
- Острые воспалительные заболевания
- Кожные заболевания (дерматиты, грибковые заболевания)
- Некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы
- Онкологические заболевания
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