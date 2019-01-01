Названы главные полезные свойства морской воды

Такое лечение показано при многих болезнях.Дары моря – вода, соль и водоросли, в свою очередь неповторимые лекарства для организма человека.Еще во времена Древнего Египта медики обнаружили лечебные свойства морской воды. Врачи античного мира рекомендовали пить морскую воду при заболеваниях желудка, желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, при малокровии. Морской водой промывали раны, язвы и трещины, которые образовывались на коже человека. Именно тогда зародился популярный сегодня комплекс процедур «талассотерапия».С древнегреческого языка «талассотерапия» переводится как «лечение морем», лечение и оздоровление подогретой морской водой (вода подогревается до 33-34С), водорослями и морским климатом.Свойства морской водыТерапевтическая ценность морской воды определяется содержанием минеральных солей и микроэлементов, биологически активными веществами, планктоном и микроскопическими водорослями. Благодаря насыщенности зоопланктона морская вода обладает антибиотическими и антивирусными свойствами. Основная цель талассотерапии насытить организм человека недостающими элементами, такими как кальцием, йодом, калием, серой. Терапевтические качества морской воды проявляются при температуре 34С, поэтому перед использованием ее нагревают.Морская вода – естественный раствор, который находится в уравновешенном состоянии, когда токсичность отдельных солей погашается другими. Соленый вкус зависит от содержания поваренной соли, горький вкус формируют хлористый магний, сульфаты натрия, магния.Ученые давно обнаружили, что состав морской воды и соляной раствор крови схожи между собой, ведь миллиарды лет назад все живое зародилось в океане. Несколько десятков лет назад морскую воду использовали в медицине в качестве кровезаменителя, вводя внутривенно облученную ультрафиолетом морскую воду.Морская вода богата йодидом брома (йодобром), веществом, используемым для лечения расстройств нервной системы. Йодобром содержится в морской воде в оптимальной концентрации, поэтому курс морских купаний может привести в чувство даже самого издерганного горожанина.Что лечит морская вода?Существует много показаний к лечению морской водой, самые распространенные из них:- Сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, артериальная гипертензия)- Ревматизм- Артрит- Целлюлит, избыточный вес- Заболевания дыхательных путей (астма, туберкулез)- Заболевания органов пищеварения вне обострения- Неврозы- Гинекологические расстройства- Переутомление, бессонница, психозы- Заболевания щитовидной железы- Хронические ЛОР заболевания и простудыТалассотерапия возвращает тонус и энергию при утомлении и переутомлении, после пережитых нервных стрессов. Также талассотерапия назначается здоровым людям в качестве профилактики.Эксперименты показали: минимальное время морских купаний, необходимое для достижения лечебного эффекта – 10-15 минут. Так организм адаптируется к температурному режиму, открываются поры и начинается водно-солевой обмен.Несмотря на терапевтические свойства морской воды, талассотерапия имеет противопоказания:- Острые инфекционные заболевания- Острые воспалительные заболевания- Кожные заболевания (дерматиты, грибковые заболевания)- Некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы- Онкологические заболевания