Эти простые советы помогут уберечься от морщин

Появление морщин можно отсрочить, следуя элементарным правилам.Естественный процесс старения и появления морщин может еще больше ускорить ведение неправильного образа жизни, употребление вредной пищи и алкоголя, курение, нарушения режима сна и активности, облучение радиоактивными веществами и другие.Избежать старения никак не удастся, однако можно на время отстрочить этот естественный процесс.С помощью медиков было выделено пять простых правил, соблюдение которых поможет оставаться молодым как можно дольше:1. Соблюдение здорового рациона питания, нет необходимости в специфических диетах, просто сбалансируйте свой ежедневный рацион овощами, фруктами и орехами;2. Выпивайте 1,5-2 литра чистой воды в сутки. Лучше откажитесь от сладких газированных напитков и магазинных соков;3. Чтобы во сне кожа лица отдыхала, спать следует только на спине;4. Сон должен быть 8-часовым и ложиться спать следует до полуночи;5. Минимизировать, а в идеале отказаться от алкоголя и сигарет.