Медики рассказали, как здоровье печени влияет на работоспособность

Повышенный аммиак в организме представляет большую опасность и для автолюбителей.Замечали ли вы у себя слабость, сонливость, раздражительность, снижение внимания и плохое настроение? Эти симптомы часто списываются на бессонную ночь, результат напряженного рабочего дня или авитаминоз. И, как правило, на них не обращаешь внимания, пока не случится какая-нибудь неприятность. Вот тогда возникает повод задуматься, что же на самом деле происходит.Одной из вероятных причин является повышение аммиака в крови. Происходит это из-за нарушения работы печени, которая перестает справляться с очищением организма от токсинов. Давайте разберемся, откуда в организме берется эта известная со школьной скамьи молекула и как ее наличие сказывается на работоспособности и самочувствии человека.Что происходит?Аммиак образуется в нашем теле в процессе жизнедеятельности и является токсином, его излишки выводит печень. Если с печенью - главным фильтром организма - что-то не так, происходит нарушение процессов детоксикации и уровень токсичного аммиака в крови растет, аммиак достигает мозга и угнетает его работу. Опасен аммиак и для самой печени, так как способен усугубить ее состояние.Как бы странно это ни прозвучало, но мы сами можем быть виноваты в том, что в нашем организме накапливается большое количество аммиака. Белковая диета, которой так любят придерживаться любители здорового образа жизни и спортсмены, желающие нарастить мышечную массу или избавиться от лишнего жира, часто становится одной из причин. Сюда же относится и регулярное употребление алкоголя, жирной пищи, а также активные физические нагрузки и систематический прием лекарственных препаратов. Все это создает дополнительную и иногда чрезмерную нагрузку на печень, что снижает ее способность к очищению от токсинов.Любителям спортивного образа жизни стоит помнить, что повышенный аммиак снижает выносливость во время спортивных тренировок, замедляет процесс восстановления между занятиями. Скованность и боль в мышцах после пробежки или игры, чувство усталости - это тоже отчасти его вина.Токсин угнетает функции головного мозга, что негативно влияет на концентрацию внимания и скорость реакции. На это нужно обратить внимание работникам крупных предприятий, финансистам, менеджерам и другим офисным сотрудникам, у которых может упасть работоспособность.Несколько лет назад в ходе независимого исследования Smart Radar, в котором приняли участие 42 водителя в возрасте от 20 до 45 лет со стажем не менее трех лет, российские ученые доказали взаимосвязь повышения частоты нарушений ПДД и наличия заболеваний печени. Выяснилось, что у всех участников исследования с начальными стадиями заболеваний печени был повышен уровень аммиака в крови, который негативно влиял на концентрацию внимания и приводил к нарушению ПДД и авариям.Как защитить печень?Чтобы не копить аммиак в организме, не стоит перегружать печень - злоупотреблять жирной пищей, алкоголем и белковыми добавками при занятиях спортом. Простые правила, выполнение которых сделает вашу печень здоровой. Если же проблемы уже возникли, то можно воспользоваться проверенным средством - немецким гепатопротектором-детоксикантом "Гепа-Мерц". В его состав входит активное вещество L-орнитин-L-аспартат, которое спустя 20-25 минут после приема распадается на естественные для человека аминокислоты орнитин и аспартат и начинает решать проблему.Препарат снижает повышенный уровень аммиака в организме, улучшает работоспособность печени и показатели анализов, восстанавливает обмен веществ. Стандартный курс "Гепа-Мерц" длится один месяц, но производитель обещает первые результаты уже через 10 дней. "Гепа-Мерц" является обладателем премии Russian Pharma Awards в номинации "Препарат, оказывающий положительное влияние на функцию печени".Как понять, что пора проверить здоровье печени?Заболевания печени сложно выявить на ранних стадиях, поэтому наличие симптомов, свойственных для повышенного уровня аммиака в организме, может стать поводом для обращения к врачу. Еще один способ узнать о проблеме - пройти тест, который всего за 40 секунд поможет узнать, стоит ли вам беспокоиться. Чтобы результат был точным, лучше пройти тестирование несколько раз, с утра, с интервалом в пару дней.