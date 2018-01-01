Врачи рассказали, как переход на зимнее время может повлиять на здоровье

В эти выходные в Украине состоится перевод часов на зимнее время.Осенний перевод часов 2018 произойдет 28 октября в 04:00. Стрелки переведут на один час назад.В ночь с субботы на воскресенье 28 октября украинцы смогут поспать на один час дольше.Но что это значит для организма, мы с помощью сообщений ученых попытались разобраться в нашей статье. Не секрет, что переход на другое время и осенью, и весной, всегда по-особенному сказывается на организме. По этому поводу много спорят ученые, но то, что поддерживать в это время себя витаминами и правильно питаться нужно, это факт. Одни специалисты говорят о том, что какого-либо значительного воздействия на организм человека перевод времени не оказывает. Другие же заявляют о проблемах со сном, плохом настроении и целом плохим самочувствием.Влияние на организм перевода часов решили исследовать немецкие ученые из Института медицинской психологии в Мюнхене. Они установили, что причиной негативных последствий перевода часов связаны с нарушением баланса между внутренними биологическими часами человека и реальным временем. Поэтому люди в период адаптации иногда находятся в смешанных чувствах и ощущениях.Хронобиолог Тиль Ренненберг из Мюнхена провел исследование, которое доказало, что из-за перехода на зимнее/летнее время у человека может возникать усталость, а также активизируются болезни. В первую очередь это отражается на работоспособности: организм просто не успевает перестроиться на изменение графика своей жизни. Поэтому ученый уверен, что несоответствие работы внутренних часов организма и реального времени может нанести вред здоровью человека.Есть и другое мнение по этому поводу. Говорят, что перевод часов тренирует обмен веществ и таким образом дает организму возможность подстроиться под изменение длительности дня. Изначально человек привык ориентировался по солнцу - вставал с его восходом и засыпал с заходом. Поэтому эту генетически заложенную функцию переводом часов нужно поддерживать, болезней от этого не будет, а просто организм почувствует кратковременный дискомфорт. Его можно устранить, если ложиться спать и вставать на час или два раньше.