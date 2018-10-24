Назван один из самых полезных фруктов для укрепления зубов

Ученые назвали продукт, который защитит от кариеса.Природное соединение, найденное в винограде, может укреплять зубы и повышать прочность пломб, защищая зубы от распада.К такому выводу в ходе исследования пришли специалисты из Университета штата Иллинойс.Как отметили специалисты, экстракт виноградных косточек может помочь людям сохранить здоровье зубов, поскольку соединения, которые в нем содержаться, предотвращают кариес и укрепляют твердую ткань зуба. Кроме того, подобный экстракт укрепляет дентин - ткань, которая составляет основную массу зуба и предотвращает извлечение зубов.По мнению специалистов, он также продлевает срок службы композитных пломб. Связано это с тем, то оставшаяся структура зуба, становится прочнее для связывания с материалами, используемыми в материале для пломб.Столь полезный для организма экстракт (олигомерный проантоцанидин) присутствует во многих продуктах. Однако особенно им богат экстракт виноградных косточек.