Медики назвали самую опасную группу крови

Ученые рассказали, обладатели какой группы крови больше страдают от травм.Ученые из Японии провели масштабное исследование и выяснили, что обладатели первой группы крови чаще умирают от тяжелых травм, чем люди с другими группами.Результаты исследования японских ученых показали, что риск смерти при получении тяжелых травм у носителей первой группы крови на 28% выше, чем у всех остальных. В первую очередь речь идет о тяжелых травмах с большой кровопотерей, которая угрожает жизни, а также требует длительного восстановления.Так, в ходе исследования было установлено, что у обладателей второй, третьей и четвертой группы крови после получения тяжелых травм, риск летального исхода составил 11%. А вот у обладателей первой группы этот показатель в три раза больше – 28%.По мнению ученых, это связано с тем, что первая группа имеет пониженное содержание гликопротеина плазмы, которое приводит к ухудшению свертываемости крови. Соответственно, при сильных кровопотерях и тяжелых травмах, у таких пациентов возрастает риск летального исхода.Кроме того, для переливания пациентам с первой группой крови подходит только донорская кровь той же группы. Для сравнения, пациентам с четвертой группой подходит кровь любой группы.На данный момент, японские ученые проводят еще одно дополнительное исследование, чтобы выяснить, может ли экстренное переливание эритроцитов повлиять на процесс остановки кровотечения для предотвращения потери большого количества крови при травме.