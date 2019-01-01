Стоматологи подсказали, как убрать зубной налет в домашних условиях

Медики подсказали, чем полезен кунжут.Предположительно его родина Индия, откуда он распространился далее по территории Ближнего Востока, Азии, Африки. Кунжут является одной из первых культур, из которых извлекалось масло, а также одной из первых приправ, которые использовал человек в своей пище.Сейчас самыми крупными производителями кунжута являются Индия, Мексика и Китай.Нам кунжут, либо как его еще называют сезам, известен по кондитерским и хлебобулочным изделиям, посыпанного этими маленькими, приятно пахнущими орехом зернышками.Роль здорового питания трудно переоценить, но мало кто знает, что именно кунжут один из самых полезных продуктов не лишь в питании, но и в лечении.Для сравнения приведем примеры некоторых продуктов, содержащие кальций. Твердые сыры содержат около 600 мг кальция, миндаль – 256 мг, молоко – 120 мг, творог – 95 мг, кунжут – 1150 мг.Вы будете приятно удивлены, узнав, что, употребляя в день всего лишь 10-20 г (0,5-1 чайная ложка) вы можете привести не лишь в норму собственный рацион питания, но и укрепить костную ткань зубов и эмаль. Так же семена хорошо удаляют зубной налет, так как они производят мягкий чистящий эффект. Есть необходимо только белые сырые семена, при этом довольно тщательно их прожевывать. Оставшиеся на зубах семена надо хорошо растереть по зубам, это отполирует их, очистит и обогатит эмаль кальцием.Столовая ложка семян кунжута покрывает суточную потребность в кальции не только при его недостатке, но и в тех случаях, когда требуется увеличить его потребление, а это в первую очередь период усиленного роста костей у детей. После сорока лет, когда начинают в организме происходить гормональные изменения, кальций вымывается из организма, что приводит к остеопорозу. Опять же, на выручку придут семена кунжута. Так же кунжут полезен беременным и кормящим мамам.Учитывая то, что кунжут является не только королем кальция, но и источником иных минералов и витаминов, почему бы каждый день не съедать по 1 чайной ложке кунжута?Вот один из рецептов салата с применением кунжутных семечек: мы промываем листья шпината, нарезаем их полосками, добавляем семена кунжута, чуть-чуть шафрана. Заправляем салат смесью лимонного сока с оливковым маслом.