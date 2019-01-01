Медики объяснили, почему желательно регулярно есть чеснок

Чеснок как помогает, так и вредит здоровью.Можно ли принимать чеснок в качестве лечебного средства на самом деле?В том, что касается повышенной целительной способности чеснока, ученые отмечают: антипаразитарное действие данного овоща действительно было зафиксировано в экспериментах, правда, на животных.Кроме того, содержащиеся в чесноке фитонциды и эфирные масла подтвердили свою способность убивать бактерии и вирусы.Так, например, в ходе одного из проектов принимавшие чеснок люди в три раза реже заболевали простудой. То есть, способность укреплять иммунитет чесноку тоже приписывается неслучайно.В научных испытаниях было зафиксировано и позитивное действие от употребления чеснока на сердце и сосуды.«Зубчики чеснока богаты цинком, магнием, медью, селеном и йодом, содержат полифенолы и некоторые витамины, его употребление понижает артериальное давление и уровень холестерина», - сообщили исследователи.В то же время у чеснока имеются и способности провоцировать ухудшения в самочувствии. Врачи отметили, что этот овощ уменьшает свертываемость крови, - в связи с этим его не рекомендуют есть пациентам, которым предстоит операция. Помимо этого, чеснок слишком активно стимулирует работу пищеварения, что иногда тоже может стать причиной недомоганий.Серьезный риск, связанный с употреблением чеснока, состоит в том, что сернистая составляющая овоща является хорошей питательной средой для ботулизма (клостридии ботулизма). После некоторых научных исследований учеными были выдвинуты предположения о том, что чеснок может быть токсичен для клеток мозга.