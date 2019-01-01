Назван один из самых полезных продуктов для сердца

Употребление жирного сыра снижает уровень «плохого» холестерина.Ученые из Университетского колледжа Дублина в Ирландии призвали не бояться употреблять в пищу жирные продукты, и в частности, такой как сыр.Жирный сыр полезен для сердца как никакой другой молочный продукт, - таково мнение исследователей.Употребление жирного сыра снижает уровень «плохого» холестерина существеннее, чем другие молочные продукты, констатировали специалисты из Дублина. По их словам, таким свойством сыр обладает благодаря особой структуре, а также содержащимся в нем нутриентам –кальцию и казеину (вид белка).В частности, их эксперимент продемонстрировал, что, употребляя по 120 граммов жирного сыра ежедневно на протяжении шести недель, участники смогли добиться значительного улучшения в показателях своего холестеринового профиля, - чего, например, не произошло с добровольцами, которые ели маложирный сыр.Специалисты предложили свою версию того, почему содержащийся в сыре жир не увеличивает холестериновый налет на сосудах, а, напротив, сокращает его. Согласно их данным, в сыре вокруг каждой капли жирной кислоты существует оболочка, и эта особенность влияет на уровень холестерина.«В целом потребление жирных молочных продуктов снижает риск смерти от инсульта на 42%», - констатировали авторы работы.