Стоматологи назвали главные советы для сохранения здоровых зубов

Эти рекомендации помогут сохранить белоснежную улыбку.Здоровье наших зубов и полости рта зависит не только от правильного выбора зубной пасты, но и от того, что мы употребляем в пищу. Стоматологи назвали 5 правил питания, которые помогут сохранить здоровую и белоснежную улыбку.1. Поменьше сладкого. На протяжении длительного времени сладости связывают с кариесом. Следовательно, очень важно ограничить употребление не только разного рода тортиков, эклеров и печенья, но и напитков, содержащих много сахара. Помните о том, что разного рода магазинные готовые продукты питания часто содержат изрядную долю сахара.2. Поменьше клейкой и кислотной пищи. Чем более клейкой является консистенция блюда, тем дольше нашей слюне потребуется времени для ее расщепления, и тем выше вероятность того, что пища приклеится к зубам, создавая бактериальный налёт. Это касается сухофруктов, мёда, варенья или чернослива. Кислотная пища, в свою очередь, ускоряет процесс разрушения зубной эмали. К этой пище относятся кофе, картофельные чипсы, алкоголь, а также вроде бы полезные для здоровья цитрусовые и помидоры.3. Сбалансированная диета означает здоровые зубы. Здоровая диета важна для самочувствия в целом, но и для здоровья полости рта в частности. Употребляйте больше фруктов и овощей, бобов, цельнозерновых продуктов и вкусных белков вроде рыбы или курицы.4. Не забываем про кальций. Здоровый уровень кальция в рационе, достигаемый с помощью употребления молочных продуктов, яиц и зеленых листовых овощей, крайне важен для здоровых зубов. Кальций укрепляет кости и зубы.Это интересно: 4 простых способа для укрепления иммунитета5. Поменьше напитков и пищи, оставляющей пятна на зубах. Любые продукты питания и напитки с яркими цветами вроде кофе, чая, красного вина, ягод, уксуса и разного рода соусов оставляют пятна на зубах, если всё это поглощать в больших количествах.Мы вовсе не призываем вообще отказаться от данных продуктов, но ограничьте их употребление и не забывайте тщательно чистить зубы, а также пить воду и полоскать рот вскоре после того, как вы поели.